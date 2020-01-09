Certent и LucaNet создадут совместные решения для упрощения процессов финансовой отчетности

News provided by

Certent, Inc.

Jan 09, 2020, 17:29 ET

Объединенный пакет продуктов компаний-партнеров охватывает весь комплекс процедур консолидации данных и подачи финансовой отчетности в Великобритании, Франции и Северной Америке

РОЗВИЛЛ (ROSEVILLE), Калифорния, 9 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Certent, Inc., ведущий провайдер решений формата SaaS (программа как услуга) для контроля за раскрытием финансовой информации и компенсационных выплат долевыми инструментами, сегодня сообщила о заключении партнерского соглашения с LucaNet - передовым поставщиком решений для управления финансовыми показателями (FPM) с головным офисом в Берлине.

LucaNet has been synonymous with intelligent software solutions and professional expertise in consolidated financial statements and controlling since 1999. Our goal is to simplify your day-to-day processes with the help of our Financial Performance Management software.
LucaNet has been synonymous with intelligent software solutions and professional expertise in consolidated financial statements and controlling since 1999. Our goal is to simplify your day-to-day processes with the help of our Financial Performance Management software.
Certent's Disclosure Management platform accesses the financial consolidation and FP&A data within LucaNet and dynamically links it across Microsoft products, providing real-time data integration to management, board reports in Microsoft PowerPoint® and narrative reports produced in Microsoft Word® ensuring compliance with the Securities and Exchange Commission (SEC), the European Securities and Markets Authority (ESMA), and other global regulatory bodies
Certent's Disclosure Management platform accesses the financial consolidation and FP&A data within LucaNet and dynamically links it across Microsoft products, providing real-time data integration to management, board reports in Microsoft PowerPoint® and narrative reports produced in Microsoft Word® ensuring compliance with the Securities and Exchange Commission (SEC), the European Securities and Markets Authority (ESMA), and other global regulatory bodies
LucaNet has been synonymous with intelligent software solutions and professional expertise in consolidated financial statements and controlling since 1999. Our goal is to simplify your day-to-day processes with the help of our Financial Performance Management software. Certent's Disclosure Management platform accesses the financial consolidation and FP&A data within LucaNet and dynamically links it across Microsoft products, providing real-time data integration to management, board reports in Microsoft PowerPoint® and narrative reports produced in Microsoft Word® ensuring compliance with the Securities and Exchange Commission (SEC), the European Securities and Markets Authority (ESMA), and other global regulatory bodies

Программное обеспечение FPM от LucaNet охватывает все рабочие процессы финансового отдела, объединяя их в единую систему и формируя общую базу данных. ПО отвечает за все этапы подготовки консолидированных финансовых отчетов, составление финансовых планов и прочей отчетной документации. Пользователи получают доступ к комплексным данным за прошедшие периоды, текущим показателям в режиме реального времени, а также к прогностической финансовой информации, что гарантирует полную прозрачность внешнего и внутреннего бухгалтерского учета.

Платформа управления раскрытием финансовой информации от Certent получает содержащиеся в ПО LucaNet данные финансовых консолидированных отчетов, а также сведения финансового планирования и анализа, динамически связывая эту информацию с различными продуктами Microsoft и обеспечивая прямую интеграцию данных с отчетами руководства предприятий в Microsoft PowerPoint® или текстовыми отчетами, создаваемыми в Microsoft Word®, что позволяет гарантировать соответствие отчетной документации требованиям Комиссии США по ценным бумагам и фондовым рынкам (SEC), Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и других компетентных организаций. Преимуществом динамической прямой связи между всеми исходными точками данных и отчетной документацией является оперативное обновление информации в единственно возможной и верной версии отчетов.

Дэвид Ниссен (David J. Nissen), управляющий партнер компании PKF Mueller, одного из важнейших партнеров по имплементации решений LucaNet в США, так прокомментировал новое сотрудничество: "Партнерство LucaNet с Certent позволит предоставить клиентам программный комплекс, способный с высокой надежностью выполнять весь цикл работ по отчетности: от сбора, подготовки и презентации данных до окончательной подачи готовых отчетов компетентным органам".

"Комбинированный пакет предложений Certent и LucaNet изменит подход финансовых специалистов по всему миру к процессам сбора данных, подготовки консолидированных финансовых отчетов и составлению внутренней или внешней отчетности, - прокомментировал генеральный директор Certent, Inc. Хорхе Мартин (Jorge Martin). - Это вполне естественное для нас партнерство позволит обеим компаниям предоставить существующим клиентам дополнительные преимущества и сформировать комплексное предложение на базе привычных и понятных приложений Microsoft".

Интегрированный процесс консолидации и подачи отчетной документации позволяет компаниям эффективнее выполнять полный цикл финансового оформления собственных проектов. Кроме того, предприятия получают возможность объединять ключевые данные планирования и прогнозирования, что, в свою очередь, обеспечит оптимизацию процессов управления и внутренней текстовой отчетности, повышая эффективность работы финансовых специалистов и сокращая возможные риски. 

"Сбор и консолидация точных данных является основой для формирования своевременных и безошибочных отчетов, - член правления и директор по продажам LucaNet Доминик Душон (Dominik Duchon). -  Сочетание нашего решения для консолидации данных с обширным опытом Certent в области нормативно-правового соответствия и их продуктами для многоязычной отчетности даст LucaNet для расширения международного присутствия и обеспечит дополнительные преимущества нашим клиентам".

О компании Certent

Основанная в 2002 году компания Certent, Inc. создает "умные" и интуитивно понятные решения, помогающие клиентам оптимизировать текущие бизнес-процессы в соответствии с реалиями современного мира финансов.  Наши передовые продукты для контроля за разглашением информации, составления описательных отчетов и управления активами поддерживают деловых и финансовых лидеров в вопросах повышения точности, экономии времени и выполнения больших объемов работ в кратчайшие возможные сроки. Наши решения просто и надежно внедряются в облачной среде и получают комплексную поддержку от наших квалифицированных специалистов с обширным опытом и всеобъемлющим географическим охватом. Продукты Сertent c легкостью интегрируются с существующими системами и источниками информации. Наша компания помогает вам пересмотреть подход к управлению хозяйственной деятельностью, рисками и нормативно-правовым соответствием. Предприятие осуществляет свою деятельность в семи странах мира, обслуживая свыше 2 400 государственных, частных компаний и предприятий, находящихся на этапе подготовки к IPO.

О компании LucaNet

Начиная с 1999 года, компания LucaNet является синонимом интеллектуальных программных решений и профессиональной компетенции в вопросах составления и управления консолидированной финансовой отчетностью. Наша цель - упрощать ваши повседневные рабочие задачи с помощью первоклассного программного обеспечения для управления финансовыми показателями. Мы предоставим вам индивидуальное решение вне зависимости от размеров вашего предприятия и отрасли его специализации. Свыше 2 600 клиентов в более чем 50 странах мира уже пользуются преимуществами нашего удобного программного обеспечения и профессиональных сервисов консалтинга. Познакомьтесь с возможностями LucaNet и вы узнаете, что консолидация, планирование и отчетность могут быть очень простыми процессами.

 Контактная информация: Джуди Эш (Judy Ash), judy.ash@certent.com

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/180416/certent_logo.jpg  
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1063794/lucanet_Logo.jpg  
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1063795/Certents_Disclosure_Management_platform.jpg  

Related Links

https://certent.com

SOURCE Certent, Inc.

You just read:

Certent и LucaNet создадут совместные решения для упрощения процессов финансовой отчетности

News provided by

Certent, Inc.

Jan 09, 2020, 17:29 ET