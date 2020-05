Certent transforme la conformité AEMF/FESE grâce à sa plateforme de rapport intelligente

La nouvelle plateforme Certent Disclosure Management (AEMF/FESE) permet de simplifier les rapports réglementaires grâce à un système de lignes directrices simples et intuitives

ROSEVILLE, Californie, 28 mai 2020 /PRNewswire/ -- Certent, Inc., un prestataire de premier plan de solutions logicielles de gestion de l'information financière et des rémunérations en actions, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme révolutionnaire de rapport de divulgation, guidant les utilisateurs dans l'élaboration et la rédaction de rapports réglementaires pour l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), au format électronique unique européen (FESE).

Certent Disclosure Management n'a pas d'équivalent car il dispose d'une plateforme intégrée communiquant des rapports FESE. La plateforme est conçue pour s'intégrer sans difficulté aux systèmes comptables d'archivage et intégrer de façon dynamique les chiffres dans les rapports. Pensée pour l'utilisateur final, la plateforme de rapport intelligente guide la création des rapports conformes à l'AEMF/FESE, éliminant ainsi les risques et les défis pour l'équipe des finances. La plateforme importe automatiquement la taxonomie du FESE pour la période considérée, garantissant ainsi l'entière conformité des rapports destinés à l'AEMF.

« Attachés à satisfaire les exigences de nos clients, nous sommes heureux d'avoir mis au point une plateforme innovante éliminant les soucis de l'équipe financière pour garantir la conformité avec le nouveau mandat de l'AEMF/FESE », a déclaré Jorge Martin, le PDG de Certent. « Cela va révolutionner la façon dont sont rédigés les rapports réglementaires. Nous avons repensé le processus afin de faire de la technologie un catalyseur, en éliminant les risques et en guidant l'utilisateur tout au long du processus d'élaboration des rapports et des résultats. Cela permet aux équipes des finances de se concentrer sur l'interprétation des chiffres, plutôt que de perdre du temps avec l'élaboration du rapport. »

Principaux avantages de la plateforme :

Rapports et résultats conformes à l'AEMF

Importation automatique de la taxonomie de l'AEMF pour la période considérée

Report des données de la période précédente en un seul clic

Marquage et ancrage guidés

Permet le télétravail et le suivi en collaboration

Accès contrôlé et pistes d'audit

Une version faisant foi

Un environnement Microsoft familier, permettant une formation minimale pour les équipes

Rapports XBRL intégrés en ligne et gestion des documents

Avec Certent, la rédaction de rapports pour l'AEMF/FESE est une opportunité, pas un défi.

Le mandat de l'AEMF exige des entreprises publiques européennes qu'elles transmettent les données avec Inline XBRL (iXBRL), d'après la taxonomie FESE. iXBRL offre un format compatible pour soutenir l'analyse numérique, c'est l'occasion pour les entreprises d'améliorer l'engagement avec la communauté des investisseurs et les parties prenantes et de renforcer la transparence des données.

Services et support

Certent propose un portefeuille complet de services pour guider les clients dans le processus de rédaction de rapport. Notre équipe d'experts financiers et de conformité collabore avec les clients pour concevoir des services adaptés à leurs besoins en matière de comptes rendus – de la conception du processus au mécanisme d'envoi par iXBRL : notre équipe est un prolongement de l'équipe financière du client.

CDM Solution – la solution de gestion de la divulgation de Certent – migre, cartographie et valide automatiquement la taxonomie FESE de la période prise en compte, garantissant l'entière conformité vis-à-vis de l'AEMF. Les rapports de vérification sanitaire et prédéfinis, la conception des processus d'entreprise, l'évaluation de l'environnement technique et l'éducation et la formation aux produits et l'acquisition de compétence en la matière, sont quelques-uns des services proposés en vue d'assurer la réussite des clients.

L'installation de la plateforme CDM pour l'AEMF/FESE est entièrement prise en charge par la très expérimentée équipe de services Certent, qui fournit une méthodologie de démarrage rapide des projets et aide à la rédaction, en fonction des besoins des clients.

À propos de Certent

Certent, Inc., fondé en 2002, aide ses clients à faire passer leur entreprise à un autre niveau grâce à des solutions intelligentes et intuitives pour la finance moderne. Nos solutions sophistiquées de gestion de la divulgation, de publication des rapports narratifs et de gestion des fonds propres aident les dirigeants d'entreprises et les responsables financiers à améliorer la précision, à gagner du temps et à être plus productifs. Vous pouvez vous déployer en toute confiance sur le cloud, grâce à nos services complets de support, notre expertise approfondie et notre envergure mondiale. Vous pouvez intégrer facilement les systèmes et les sources de données existants. Certent vous aide à redéfinir votre approche de la gouvernance, des risques et de la conformité. L'entreprise exerce ses activités dans sept pays, au service de quelque 2 400 entreprises publiques, privées et sur le point de faire leur introduction en bourse, dans le monde entier.

Ressources de Certent

Blog : https://blog.certent.com/esma-esef-compliance-software-turns-challenge-into-opportunity

Site Web des produits : https://certent.com/solutions/financial-regulatory-reporting/esma/

Lien vers la fiche technique : https://go.certent.com/resource/one-platform-to-deliver-esma-compliance-and-remote-working

Contact : Judy Ash, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/180416/certent_logo.jpg

