Certificação resolve crescentes problemas de sustentabilidade de centros de dados

Conforme mais pessoas usam dispositivos móveis, serviços de transmissão contínua (streaming) e soluções baseadas na nuvem, o número de centros de dados altamente consumidores de energia cresce rapidamente. Se essa tendência não for revertida, os centros de dados poderão usar até 13% da eletricidade global em 2030, em comparação com 1% em 2010. Como acontece com outros produtos de TI, os produtos de centro de dados exercem um efeito adverso na saúde humana, em toda a cadeia de suprimento, desde preocupações com a saúde e a segurança a violações dos direitos humanos.