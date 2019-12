CERTISOLIS certifie la faible empreinte carbone des modules LONGi pour les appels d'offres en France

Montpellier, France, le 16 décembre 2019 /PRNewswire/ -- LONGi Solar, l'entreprises n°1 mondial de la technologie solaire, a reçu la certification CERTISOLIS pour sa dernière génération de modules monocristallins à haute efficacité. C'est la preuve que les produits solaires photovoltaïques de LONGi sont parfaitement adaptés pour les projets CRE français et qu'ils ouvrent la voie à LONGi pour offrir à ses clients des produits solaires de haute qualité qui font baisser la consommation d'énergie solaire (LCOE) chez le fabricant le plus profitable financièrement de l'industrie.

LONGi a reçu les certificats selon les critères d'analyse du cycle de vie pour les régimes CRE3 et CRE4. Les panneaux solaires de LONGi peuvent maintenant être indiqués pour les appels d'offres CRE 4 en France ainsi que pour les projets de pipeline non construits sous CRE 3. La certification est exigée par la Commission française de réglementation de l'énergie (CRE) afin d'être éligible aux enchères CRE et respecter les conditions d'émissions carbones pour l'ensemble du cycle de vie du produit, depuis les matières premières, la fabrication, le transport et le stockage, l'élimination jusqu'au recyclage et autres étapes.

"Nous sommes très heureux de recevoir la certification empreinte carbone de CERTISOLIS, qui est une validation du leadership de LONGi dans la production verte ", a déclaré Dennis She, le vice-président principal de LONGi Solar. " LONGi défend toujours le concept d'utilisation de l'énergie propre pour produire des produits énergétiques propres. Nous considérons le développement durable comme une mesure de base pour les décisions opérationnelles. La certification obtenue concernant l'empreinte carbone CRE est l'affirmation de notre engagement écologique envers l'ensemble des processus de production. À l'avenir, LONGi continuera d'améliorer la gestion de la production, d'améliorer les procédés de fabrication et de réduire davantage l'empreinte carbone de nos produits. "

Etant le moteur de la transformation énergétique mondiale, LONGi dirige le développement photovoltaïque industriel avec des innovations technologiques et développe l'énergie propre pour le développement durable. L'entreprise a réalisé d'importants progrès dans la réalisation de son concept « Solaire pour l'énergie solaire » qui consiste à fabriquer des produits énergétiques propres à l'aide de 100 % d'énergie propre. En tant que signataire du RE100 du Groupe Climat, LONGi s'est engagé à atteindre 100% d'énergie propre. Les installations de production verte de LONGi sont déjà en exploitation au Yunnan, en Chine, et à Kuching, en Malaisie. La consommation d'énergie propre de trois usines de Lijiang, Baoshan et Chuxiong dans le Yunnan chinois représente respectivement 100 %, 100 % et 96,6 %. « Solaire pour l'énergie solaire » favorisera également l'application de la photovoltaïque au dessalement de l'eau de mer et à la lutte contre la désertification afin de réduire les émissions de carbone et d'obtenir un sol carbonique négatif.

LONGi fournit plus de 30 GW de plaquettes et de modules de silicium solaire de haute efficacité chaque année, représentant environ le quart de la demande mondiale. Afin de répondre à la croissance continue et à grande échelle de la demande due à la transition énergétique et de rencontrer régulièrement les clients mondiaux de produits PV à haut rendement, LONGi continuera d'accroître sa capacité de production et de sécuriser ses chaînes d'approvisionnement en produits solaires. LONGi travaillera avec ses clients et partenaires pour promouvoir la transformation énergétique mondiale et le développement des énergies renouvelables à l'échelle mondiale.

SOURCE LONGi Solar