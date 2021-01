CES 2021: Dreame führend in der Reinigungstechnologie für Smart Home

Die CES 2021, die weltgrößte Messe für Unterhaltungselektronik, wird aufgrund von COVID-19 zum ersten Mal in ihrer 54-jährigen Geschichte nicht mehrere Tage in Las Vegas stattfinden, sondern komplett digital. Auf der diesjährigen CES wurden zahlreiche Smart Home- und Reinigungstechnologien vorgestellt. Die weltweiten negativen Auswirkungen von COVID-19 haben die Nachfrage der Menschen nach Sauberkeit zu Hause erhöht, was in naher Zukunft ein Wachstum der Haushaltsreinigungsbranche zur Folge haben wird.