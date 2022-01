CES 2022: Coway bringer flere smarte produkter til hjemmet til Nordeuropa

"Vores mission har altid været at gøre folks liv bedre og sundere, og det er med glæde, at vi fremviser vores seneste innovationer og design på CES 2022 og online," siger Rodney Ryu, administrerende direktør for Coway Europe B.V. "Det er nu mere afgørende end nogensinde før at skabe sunde boligmiljøer, og bedre luft, vand og søvn kan være transformerende. Vi håber, at vores smarte produkter til hjemmet giver brugerne mulighed for at leve sundere."

Coways kraftfulde løsninger til luftrensning er nået frem til Nordeuropa

Siden Coways første indtræden på markedet i 2010, har de haft en fremherskende position inden for Nordeuropas luftrensningssektor. Kvalitetsserien "Airmega" har været et hit i skandinaviske husholdninger, rost for at have en fremragende luftfiltreringskapacitet og brugervenlig funktionalitet. De CES-udstillede, prisbelønnede AP-1220B[1] og AP-1019C[2] er nu tilgængelige i regionen.

Det, der får Coway luftrensere til at skille sig ud, er det nyeste luftfiltreringssystem HyperCaptive™. Alle Coway Airmega-luftrensere drives af denne teknologi, der har et forfilter, et filter med aktivt kul og et grønt HEPA™-filter. Luftfiltreringssystemet HyperCaptive™ fjerner partikler fra nanopartikler ned til 0,01 mikrometer, herunder allergener, bakterier, meldug, støv, gas, skimmel og vira, i luften for at fjerne indendørs luftforurening. Systemets effektivitet er blevet dokumenteret af uafhængige forskningslaboratorier i Korea, Japan og USA.

Efter at have vundet skandinavernes hjerter med AP-1220B og AP-1019C, ser Coway frem til at introducere den smukt designede og kraftfulde luftrenser AP-1720.

[1] AP-1220B med den revolutionerende MegaJet™-teknologi vandt internationale designpriser og har opnået førstepladsen hos det prestigefyldte svenske produkttestlaboratorium Testfakta. [2] AP-1019C, der er udviklet til brugervenlig filtervedligeholdelse og rengøring, modtog tre internationale priser for fremragende design – iF Design Award, Good Design Award og IDEA Award.

Om Coway Co., Ltd.

Coway, "The Best Life Solution Company", blev grundlagt i Korea i 1989 og er en førende virksomhed inden for sundhedsvenlige husholdningsapparater, der gør folks liv sunde og komfortable med innovative husholdningsapparater såsom vandrensere, luftrensere, bideter og madrasser. Siden sin grundlæggelse, er Coway blevet førende inden for sektoren for miljøvenlige husholdningsprodukter med intensiv forskning, teknik, udvikling og kundeservice. Virksomheden har bevist sit engagement i innovation med prisvindende produkter, ekspertise inden for sundhed i hjemmet, uovertruffen markedsandele, kundetilfredshed og brandanerkendelse. Coway fortsætter med at innovere ved at diversificere produktlinjer og accelerere deres oversøiske aktiviteter i Malaysia, USA, Thailand, Kina, Indonesien, Vietnam, Japan og Europa, baseret på forretningssuccesen i Korea.

