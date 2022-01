CES 2022: Coway tuo lisää älykotituotteita Pohjois-Eurooppaan

CES 2022 -messujen onnistuneen näyttelyn jälkeen Coway pyrkii nyt tuomaan Pohjois-Euroopan markkinoille älykotituotteita tukemaan terveellisempää asumista

SOUL, Etelä-Korea, 7. tammikuuta 2022 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., "The Best Life Solution Company", esitteli viikolla uusimpia kodin terveydenhuoltolaitteiden innovaatioitaan CES 2022 -messuilla. Yrityksen patjat, vedenpuhdistimet, ilmanpuhdistimet ja bideet olivat osa tapahtuman olennaisia innovaatioita.