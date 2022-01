CES 2022: Les dernières solutions d'air de Coway aident les foyers européens à vivre mieux

« Notre mission a toujours été de rendre la vie des gens meilleure et plus saine, et nous sommes ravis de présenter nos dernières innovations et nos derniers modèles au CES 2022 et en ligne », a déclaré Rodney Ryu, le Directeur général de Coway Europe B.V. « Créer des environnements domestiques sains est maintenant plus vital que jamais, et un meilleur air, une meilleure eau et un meilleur sommeil peuvent être transformateurs. Nous espérons que nos produits domestiques intelligents donnent aux utilisateurs les moyens de vivre plus sainement. »

Les puissantes solutions de purification de l'air de Coway atteignent l'Europe

Coway est une entreprise coréenne d'appareils de santé à domicile avec plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication de purificateurs d'air, de purificateurs d'eau, de bidets, de matelas, et plus encore. Coway possède le plus grand centre de R&D spécialisé dans l'air et l'eau d'Asie, détenant plus de 4 200 propriétés intellectuelles et brevets. Vendant plus d'un million de purificateurs d'air par an dans plus de 60 pays, Coway est un leader de l'industrie de la filtration de l'air.

Depuis son entrée sur le marché en 2010, Coway occupe une place prépondérante dans le secteur de la purification de l'air en Europe du Nord. La gamme premium « Airmega » a été un succès dans les foyers scandinaves, louée pour sa capacité de filtration de l'air exceptionnelle et sa fonctionnalité conviviale. Coway s'est étendu à l'Europe en 2021 avec le lancement de produits sur Amazon.

À propos des purificateurs d'air Airmega - pour tous les ménages et toutes les entreprises

Coway a introduit en Europe ses purificateurs d'air les plus appréciés et les plus vendus, notamment Airmega 150(Cartouche), Airmega Jet(Mini Storm), Airmega Mighty, Airmega 300S, et Airmega Hue&Healing.

Airmega 150 est le dernier modèle de Coway le plus emblématique pour les chambres à coucher, qui a reçu trois des prix de design les plus prestigieux au monde : iF Design Award (Allemagne), Good Design Award (Japon) et IDEA award ( USA ). Airmega 150 dispose d'un pré-filtre unique « Pull-Out » qui permet aux consommateurs de changer le filtre sans retirer les couvercles du produit. Cela rend le nettoyage du filtre extrêmement pratique, ce qui maximise la durée de vie du filtre principal GreenHEPA™.

, avec un ioniseur pour la chambre à coucher et la zone du salon, a été le meilleur choix de Wirecutter dans le pendant sept années consécutives, y compris en 2022. L'Airmega Mighty a également été classé parmi les meilleures ventes de la catégorie des purificateurs d'air d'Amazon en 2021. L'Airmega Jet avec la technologie révolutionnaire MegaJet™ et Airmega 300S sont des modèles phares avec une double puissance d'aspiration et une grande couverture de la pièce. L'Airmega Hue&Healing est un purificateur d'air hybride avec un humidificateur naturel.

Système de filtration d'air HyperCaptive™ de Coway

Ce qui distingue les purificateurs d'air Coway, c'est le tout dernier système de filtration d'air HyperCaptive™. Tous les purificateurs d'air Coway Airmega sont alimentés par cette technologie, qui comprend un pré-filtre, un filtre à charbon actif et un filtre HEPA™ vert. Le système de filtration d'air HyperCaptive™ élimine les nanoparticules jusqu'à 0,01 micromètre, notamment les allergènes, les bactéries, les phanères, la poussière, les gaz, les moisissures et les virus, dans l'air pour bannir la pollution de l'air intérieur. L'efficacité du système a été prouvée par des laboratoires de recherche indépendants en Corée, au Japon et aux États-Unis.

Soucieux de rendre la vie plus saine et plus confortable, Coway lancera de nouveaux produits en Europe, notamment Airmega 250 et des purificateurs d'eau, en 2022.

Pour plus d'informations sur les produits actuellement disponibles de Coway, veuillez visiter le Site Web de Coway et Amazon .

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, « The Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ or http://newsroom.coway.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1721254/Coway_Airmega.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

SOURCE Coway Co., Ltd.