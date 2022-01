CES 2022: Nejnovější technologie čištění vzduchu společnosti Coway pomáhají evropským domácnostem k lepšímu životu

- Po úspěšné prezentaci na veletrhu CES 2022 chce společnost Coway představit produkty pro inteligentní domácnost a zdravější život v Evropě

SOUL, Jižní Korea, 10. ledna 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Coway Co., Ltd., „The Best Life Solution Company", představila tento týden na veletrhu CES 2022 své nejnovější inovace v oblasti domácích přístrojů. Matrace, čističky vody, čističky vzduchu a bidety od této společnosti patřily mezi nejzajímavější novinky na této akci.