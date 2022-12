CES 2023 : 200 startups de la French Tech en route pour Las Vegas

Business France accompagne une importante délégation française de 200 startups

accompagne une importante délégation française de 200 startups 1 pavillon Tech : Eureka Park – Hall G stand 60200

1 pavillon Automobile : LVCC – West Hall stand 5400

5 janvier : soirée avec la French Tech sur le thème de la "Transition écologique" ouverte aux médias

PARIS, 9 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Les innovations French Tech seront à découvrir au Consumer Electronic Show (CES) du 5 au 8 janvier 2023. Pour cette édition, Business France accompagnera plus de 200 startups françaises, réparties sur deux pavillons. Rassemblées sous l'étendard de la marque French Tech, les startups françaises se confronteront à l'écosystème tech international pour présenter des solutions intelligentes.

Business France a commencé à accompagner des entreprises françaises au CES en 2014. La délégation a pris de l'ampleur d'année en année, notamment grâce à la mobilisation de l'ensemble des régions françaises. Au total, près de 900 startups françaises ont exposé au CES depuis 10 ans.

UNE DELEGATION SOUS LE SIGNE DE L'INNOVATION

C'est une délégation haute en couleurs et triée sur le volet que Business France rassemblera au CES en 2023. On comptabilise 170 startups françaises sur le pavillon de l'Eureka Park, 16 entreprises françaises dans le secteur des véhicules autonomes et intelligents au LVCC, ainsi que 30 startups en Learning expédition.

Le pavillon de l'Eureka Park, dédié à l'intelligence artificielle ainsi qu'à l'électronique, rassemblera un véritable vivier de jeunes sociétés. Ces startups sont spécialisées dans différents domaines comme la santé, le bien-être, la mobilité, la Greentech, l'IA, la robotique, la SportTech, la SmartHome, la cybersécurité ainsi que le Metaverse. Expertes dans leur domaine, les entreprises exposantes sont pleinement engagées dans la conception du monde de demain. Notamment grâce à des technologies innovantes qui facilitent la vie, améliorent notre santé et qui pour certaines pourraient totalement révolutionner le quotidien.

En plus d'être le salon numéro un pour l'électronique grand public, le CES est devenu un lieu de rencontre de prédilection pour les acteurs de la nouvelle mobilité. Ainsi, les entreprises françaises exposantes sur le pavillon automobile proposeront des solutions concrètes en réponse aux grands enjeux du secteur des véhicules intelligents et autonomes : optimiser la sécurité et l'efficacité des véhicules tout en améliorant l'expérience utilisateur.

UN PROGRAMME ENRICHI OUVERT AUX MEDIAS

Des temps forts seront à prévoir au cours des 4 jours d'exposition, avec 3 événements networking ainsi qu'une soirée spéciale French Tech :

Jeudi 5 janvier : rencontres dédiées au consumer tech, la HealthTech, l'industrie 4.0.

Cette première journée sera clôturée par la soirée French Tech sur le thème de la transition écologique, en présence de Clara Chappaz , Directrice de la Mission French Tech et d'une audience internationale.

: rencontres dédiées au consumer tech, la HealthTech, l'industrie 4.0. Cette première journée sera clôturée par la soirée French Tech sur le thème de la transition écologique, en présence de de la et d'une audience internationale. Vendredi 6 janvier : rencontres tournées vers l'intelligence artificielle, la greenTech, les smart cities, la mobilité et le tourisme

: rencontres tournées vers l'intelligence artificielle, la greenTech, les smart cities, la mobilité et le tourisme Samedi 7 janvier : discussions autour de la thématique Connected Women et du Web3 / Metaverse.

