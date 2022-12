CES 2023 : OMRON Healthcare lance des initiatives pour faire progresser sa vision « Objectif zéro » pour l'élimination des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux

KYOTO, Japon, 22 décembre 2022 /PRNewswire/ — OMRON Healthcare Co., Ltd. (ci-après « l'entreprise ») sera présent au CES 2023 (*), le plus grand salon technologique au monde qui se tiendra à Las Vegas du jeudi 5 janvier au dimanche 8 janvier. Au salon, l'entreprise présentera les dispositifs médicaux novateurs et les services numériques qui ont été mis en place au cours des 50 dernières années et qui l'ont aidée à faire progresser sa vision d'entreprise « Objectif zéro » pour l'élimination des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Ces initiatives comprennent les dispositifs de santé cardiaque innovants comme Complete (TM), le moniteur de pression artérielle au bras avec technologie ECG intégrée, et ses services mondiaux de surveillance à distance des patients.

(*) Salon de l'électronique grand public

Dans le cadre de l'événement, une conférence de presse réservée aux médias aura lieu de 15 h à 15 h 45 le 4 janvier 2023 (HNP). Ranndy Kellogg, chef de la direction d'OMRON Healthcare, Inc., et d'autres cadres supérieurs présenteront les initiatives qui ont propulsé l'entreprise vers une position solide de leadership en santé cardiovasculaire.

Pour appuyer cet événement, un site Web spécial sera lancé le jeudi 15 décembre. Celui-ci fera la démonstration des environnements d'affaires de l'entreprise, des thèmes d'exposition, de la vision future et des derniers résultats des études cliniques.

Thèmes du CES 2023

1. Détection précoce des maladies cardiaques grâce à la surveillance de la pression artérielle et à la technologie ECG

La fibrillation atriale (FA) est un type de battement cardiaque irrégulier, appelé arythmie. Comme les symptômes peuvent être subtils et qu'ils peuvent facilement passer inaperçus, il est difficile de détecter la maladie à un stade précoce. Si elle n'est pas contrôlée, la FA augmente de cinq fois en moyenne le risque d'accident vasculaire cérébral. OMRON a introduit le moniteur de pression artérielle au bras avec technologie de l'ECG intégrée dans le monde entier, afin de faire de l'enregistrement quotidien des données essentielles de l'ECG une routine, tout comme la mesure de la pression artérielle. L'objectif est de détecter les risques de FA à un stade précoce et de les empêcher de s'aggraver, afin de réduire le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral tout en contribuant à faire progresser la vision de l'entreprise « Objectif zéro ».

2. Expansion de la santé numérique

OMRON connect (États-Unis/Canada/EMEA) est une application mobile de gestion de la santé. Elle analyse les tendances des données essentielles des utilisateurs avec la technologie de l'IA et propose des programmes optimaux de modification du mode de vie et d'autres idées. OMRON connect fera l'objet d'une démonstration au kiosque d'exposition d'OMRON lors du salon CES 2023.

3. Innovation sur le plan des services mondiaux de télésurveillance des patients

Une nouvelle plateforme multidimensionnelle de télésurveillance des patients sera introduite au Royaume-Uni. Le service, dont le lancement est prévu au début de 2023, aidera les patients atteints de maladies chroniques à partager avec leurs médecins des données essentielles sur leur santé depuis leur domicile. Le service permet aux médecins de surveiller l'état physique et l'observance des médicaments de leurs patients afin d'améliorer la gestion des soins chroniques. Au Royaume-Uni, les patients ont la possibilité de s'inscrire auprès d'un omnipraticien (OP) qui s'occupera d'un large éventail de patients et d'affections, depuis la première visite jusqu'au traitement à long terme. À mesure que les affections des patients sont gérées à l'aide de la plateforme, il est démontré que la charge de travail d'un omnipraticien est réduite, alors qu'on peut s'attendre à une détection précoce de maladies cérébrovasculaires et cardiovasculaires graves. De plus, le service de télésurveillance des patients aux États-Unis, VitalSight (TM) d'OMRON, présentera également des efficacités de traitement et des aspects économiques de son service en matière de santé, y compris des témoignages de médecins.

Aperçu de l'événement

Date : Jeudi 5 janvier 2023 au dimanche 8 janvier 2023

Lieu : Las Vegas Convention Center (LVCC)

Style d'exposition : kiosque

No du kiosque : 8604

Site de couverture : https://healthcare.omron.com/ces2023

https://healthcare.omron.com/ (International)

