CES 2023 : Pantum dévoile la toute nouvelle série d'imprimantes laser couleur CP2100/CM2100 aux performances couleur exceptionnelles

LAS VEGAS, 7 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Pantum, un fournisseur de solutions d'impression de premier plan qui développe, fabrique et distribue des imprimantes laser et des cartouches de toner, a dévoilé sa nouvelle série d'imprimantes laser couleur CP2100/CM2100 au CES 2023, le salon technologique le plus important et le plus influent au monde.

Cette nouvelle imprimante, capable d'imprimer à grande vitesse avec des performances couleur exceptionnelles, est spécialement conçue pour les studios de création, les professionnels de l'art et les bureaux.

La série CP2100/CM2100 offre des performances inégalées et une expérience d'impression optimisée :

Impression couleur à grande vitesse : 20 pages par minute (ppm) pour du papier de format A4 ;

Compatible avec le ChromeOS de Google Chromebook ;

Appuyée par une puce de sécurité pour les consommables afin de garantir une expérience d'impression originale et le retour des consommables pour les partenaires de Pantum ;

Offre une installation du pilote en une seule étape, une configuration Bluetooth des réseaux sans fil prise en charge par le modèle Wi-Fi, des fonctions améliorées de correction des couleurs, d'équilibre des couleurs et de correction RVB.

Outre cette nouvelle version, Pantum présentera également une gamme d'imprimantes phares au CES 2023, notamment la série Elite, l'imprimante laser monochrome 3-en-1 M7310DW, des imprimantes A3, des imprimantes d'étiquettes et des scanners A4.

La série Elite est une collection haut de gamme de six modèles, offrant une productivité optimale avec une impression à grande vitesse allant jusqu'à 40 ppm pour les feuilles A4 et 42 ppm pour les lettres. Avec un volume d'impression mensuel maximum de 80 000 pages, la série est renforcée par des conceptions avancées, notamment un tambour à longue durée de vie de 30 000 pages, un tambour et un toner séparés, qui sont à la fois écologiques et économiques.

Le modèle M7310DW de la série M7310 lancée en 2022 dispose d'une fonction de numérisation double face en un seul passage qui améliore considérablement l'efficacité. Il atteint 33 ppm lors de l'impression de papiers de format A4 et dispose également d'un écran tactile de 3,5 pouces, d'un tambour et d'un toner séparés, de fonctions pratiques, notamment l'impression directe de documents à partir de lecteurs flash USB, et de l'impression confidentielle avec protection renforcée de la confidentialité des documents importants.

Le modèle monofonctionnel de la série CP2100 sera officiellement lancé sur le marché en février 2023, tandis que le modèle multifonctionnel CM2100 sera commercialisé en juin 2023.

Avec un engagement fort envers l'innovation des produits, Pantum améliorera et optimisera continuellement son portefeuille de produits afin d'offrir des options et des solutions d'impression plus diversifiées aux entreprises et aux utilisateurs familiaux.

À propos de Pantum

Fondé en 2010, Pantum est un fabricant d'imprimantes, dont les activités couvrent les imprimantes, les matériaux d'impression et les solutions et services d'impression. En 2011, Pantum a commencé son expansion à l'étranger avec une présence mondiale actuelle dans des dizaines de pays. Grâce à sa technologie brevetée, Pantum s'engage à répondre à l'évolution des besoins en matière d'impression en proposant des produits économiques, conviviaux et économes en énergie ainsi que des solutions d'impression fiables. Aujourd'hui, Pantum apporte également une plus grande valeur à ses clients grâce à ses produits rentables et ses services de qualité supérieure.

