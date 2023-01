CES 2023: Jackery lanza nuevos generadores solares portátiles

- CES 2023: Jackery lanza los nuevos y revolucionarios generadores solares portátiles, líderes en la industria de generación de energía solar

LAS VEGAS, 5 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Jackery , el líder mundial en soluciones innovadoras de energía portátil y energía ecológica para exteriores, presentó sus generadores solares portátiles más innovadores para complementar la familia Pro de alta gama, el 3000 Pro y el 1500 Pro, en CES 2023 (stand n. 8943 ), del 5 al 8 de enero de 2023 en Las Vegas.

2 image_5009324_34428792

El evento tecnológico más influyente del mundo, CES, es la zona cero para las tecnologías punta y los innovadores globales y es donde las marcas más grandes del mundo hablan de negocios y se conectan con posibles socios, y los innovadores más inteligentes comparten sus conocimientos. En CES 2023, Jackery trae una línea de nuevos productos y sus productos conceptuales premiados a su stand. Todas las innovaciones destacan el avance de la marca para llevar la energía verde a la vida cotidiana de las personas con su experiencia en tecnología solar y una década de sólida experiencia en la industria.

El último producto insignia del generador solar portátil Pro Family de Jackery, el Solar Generator 3000 Pro, es el más liviano y compacto de su clase. Con seis paneles solares SolarSaga de 200 W que proporcionan una velocidad de carga ultrasolar óptima de 3 a 4 horas y una carga de pared de 2,5 horas, tiene una asombrosa potencia de alta capacidad de 3.024 Wh y una salida de CA de 3.000 W. Con una producción máxima de 8.500 Wh por día, puede proporcionar energía de respaldo durante cinco días de aventuras al aire libre o emergencias en el hogar. Gracias a su sistema de enfriamiento inigualable respaldado por chips de alta precisión y nueve sensores, el 3000 Pro tiene una eficiencia de disipación de calor mejorada en un 30 por ciento. Súper silencioso, solo 30 decibeles cuando se carga en modo silencioso, y combina Bluetooth y Wi-Fi para comunicarse y ser controlado por dispositivos móviles en tiempo real, el 3000 Pro redefine el estilo de vida al aire libre al proporcionar una solución mejorada de energía ecológica.

El generador solar 1500 Pro, que también cuenta con el sistema de carga ultra, es fácil de transportar, lo que lo hace ideal para los entusiastas del aire libre de nivel de entrada. Incluye una estación de energía Jackery Explorer 1500 Pro de alta capacidad con seis paneles solares SolarSaga de 200 W plegables magnetizados de última generación que se pueden cargar con energía solar o de pared en dos horas. El 1500 Pro, con su capacidad de 1.512 Wh y su potencia de salida máxima de hasta 1.800 W, permite la mejor experiencia de viaje por carretera con una solución totalmente equipada para la captura, usabilidad y seguridad de energía limpia.

Ambos productos, nuevos en la familia Pro de gama alta de Jackery, cuentan con cero emisiones, son resistentes a los golpes y retardadores de fuego según los estándares UL 94V-0 y tienen células solares líderes en la industria que contienen tecnología de contacto trasero interdigitado (IBC) que permite que el 3000 Pro y 1500 Pro para maximizar la absorción de luz, incluso en días nublados, temprano en la mañana y tarde en la noche. El par muestra una descarga impresionante y confiable a bajas temperaturas de -20 °C (-4 °F) y el sistema inteligente de administración de batería (BMS) de Jackery regula y protege la vida útil de la batería y los dispositivos y ofrece doce formas de protección para cubrir todo tipo de escenarios imprevistos, incluyendo sobrecorriente, corriente corta, sobredescarga, sobrecarga, sobretensión, protección térmica, entre otros.

Los dos productos, junto con el 1000 Pro, lanzado en IFA 2022, y el 2000 Pro recién nombrado uno de los galardonados con los premios a la innovación CES®, completaron la línea de la familia Pro de gama alta de Jackery, ampliando las opciones de capacidad de potencia de la familia Pro y permitiendo Jackery para ofrecer soluciones más flexibles a más clientes, especialmente a los amantes de las camionetas y los entusiastas de las actividades al aire libre. Como regalo especial para los visitantes interesados en la aventura al aire libre, Jackery invitó al renombrado atleta de aventuras Tristan Hamm, amante de la naturaleza y fundador de Revived Outdoors, a realizar un taller en el stand de Jackery el 7 de enero. Compartirá sus historias de aventuras con Jackery y su perspectiva en los productos de Jackery.

Acerca de Jackery

Jackery, el proveedor líder mundial de soluciones innovadoras de energía portátil y energía ecológica para exteriores fundada en California en 2012, es una marca mundial de generadores solares de mayor venta que nació con la visión de ofrecer energía ecológica a todos, en todas partes. Jackery lanzó las primeras centrales eléctricas portátiles al aire libre del mundo en 2016 y desarrolló los primeros paneles solares portátiles del mundo en 2018. Habiendo introducido generadores solares al aire libre, Jackery satisface las necesidades de energía de todos los amantes de la naturaleza, inspirándolos a explorar más y buscar más experiencias extraordinarias que antes.

Al expandir su presencia de EE. UU. a Europa, Japón y China, Jackery ha vendido más de 2 millones de unidades en todo el mundo desde 2018, con sus productos seleccionados constantemente como los más vendidos en Amazon. Hasta el momento, la marca ha recibido 40 prestigiosos premios internacionales de diseño, incluidos el Red Dot Design Award, el iF Design Award, el A' Design Award and Competition, el Best of IFA Award y el CES Innovation Award.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1977998/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1977073/image_5009324_34428792.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpg

SOURCE Jackery Inc.