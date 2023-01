CES 2023: LG anuncia colaboração técnica com a Magna para o futuro da mobilidade

Empresas vão desenvolver os protótipos da próxima geração de solução de infoentretenimento de direção autônoma

SÃO PAULO, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics anunciou uma colaboração técnica com a Magna, empresa global de tecnologia de mobilidade e uma das maiores fornecedoras do setor automotivo. As duas empresas assinaram um acordo para desenvolver uma prova de conceito para uma solução de infoentretenimento de direção autônoma, destinada a proporcionar experiências diferenciadas ao cliente e permitir a preparação para o futuro da mobilidade.

Divulgação: LG Electronics

No acordo, a LG e a Magna explorarão a viabilidade técnica de integrar os recursos de infoentretenimento da LG com o Advanced Driver Assistance System (ADAS) da Magna e as tecnologias de direção automatizada.

A LG Vehicle Component Solutions (VS) Company é reconhecida como líder em recursos de infoentretenimento em veículos (da sigla IVI em inglês) na indústria automobilística. Para se preparar para o carro do futuro, a empresa tem explorado proativamente seu portfólio de produtos e tecnologias futurísticas.

Este conceito se concentrará na criação de soluções IVI-ADAS executáveis para melhor atender aos programas de veículos das montadoras. Tanto a LG quanto a Magna apresentaram esse conceito às montadoras globais durante a CES 2023.

"Estamos entusiasmados em trabalhar com a Magna, agora no setor de direção automatizada, para desenvolver uma prova de conceito que possa agregar valor que vai além do nosso domínio no cockpit", disse Eun Seok-hyun, presidente da LG VS Company. "Planejamos trabalhar juntos para demonstrar possíveis inovações ADAS que podem ajudar as montadoras a enfrentar alguns de seus desafios mais difíceis."

Esta colaboração segue uma joint venture bem-sucedida que a LG e a Magna anunciaram em julho de 2021, chamada LG Magna e-Powertrain Co., Ltd, para fabricar motores elétricos, inversores e carregadores integrados, bem como sistemas de direção elétrica correspondentes para dar suporte à crescente mudança global para veículos elétricos para determinadas montadoras.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1980900/LG_e_Magna.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil

SOURCE LG Electronics do Brasil