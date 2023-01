CES 2023: LG lança monitores UltraGear para jogos com o primeiro Painel OLED de 240 Hz do mundo

Com o desempenho OLED mais rápido de todos os modelos UltraGear, novos monitores de 27 e 45 polegadas oferecem imersão superior em jogos

SÃO PAULO, 2 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics está exibindo sua mais recente linha de monitores para jogos OLED UltraGear premium (modelos 27GR95QE e 45GR95QE) na CES 2023. Os novos monitores demonstram a liderança da LG na categoria OLED de rápido crescimento e sua força contínua no mercado global de monitores para jogos.

Equipados com o primeiro painel OLED de 240 Hz do mundo, fabricado exclusivamente pela LG, os novos modelos de 27 e 45 polegadas oferecem tempo de resposta recorde, além de alta qualidade de imagem com cores precisas e contraste infinito. Graças a essas tecnologias de ponta, os modelos mais recentes preenchem todos os requisitos do consumidor em um monitor para jogos.

Monitor de jogos OLED de 27 polegadas com velocidade inigualável

O LG UltraGear OLED Gaming Monitor (modelo 27GR95QE) oferece o nível de desempenho necessário para obter o máximo dos títulos de jogos mais recentes. Sua tela OLED de resolução QHD (2.560 x 1.440) fornece uma taxa de atualização de 240 Hz e um tempo de resposta impressionante de 0,03 ms (GTG) para jogo. Ele também cobre 98,5% da gama de cores DCI-P3, garantindo gráficos intensos que capturam totalmente a visão dos designers de jogos e artistas digitais que os criaram. O painel do monitor com antirreflexo e baixa reflexão (AGLR, na sigla em inglês) facilita a visualização do que está na tela para que os usuários possam desfrutar da experiência independentemente das condições de luz ambiente.

Com suporte para taxa de atualização variável, o UltraGear de 27 polegadas da LG oferece visuais perfeitos com o mínimo de tearing (rasgos) ou stuttering (intermitência). Ele também suporta especificações HDMI 2.1 e conectividade DisplayPort 1.4 e incorpora um fone de ouvido de 4 polos que permite aos usuários apreciar o som realista e espacial do DTS Headphone: X.

Imersão de alta qualidade com a tela OLED curva de 45 polegadas

Projetado para oferecer experiências de jogo de alta qualidade e vencedor do Prêmio de Inovação CES 2023, o modelo 45GR95QE é o primeiro monitor para jogos OLED curvo de 45 polegadas da LG com proporção de aspecto 21:9, tela de resolução WQHD 3.440 x 1.440 e curvatura 800R.

Certificado como um produto de baixa luz azul pelas principais organizações de testes globais, o painel OLED fosco antirreflexo e com baixa reflexão do monitor curvo UltraGear é mais agradável aos olhos do que um painel de LED convencional, o que significa que os usuários podem jogar por mais tempo sem desconforto.

Aproveitando o imenso potencial do OLED, o painel curvo do 45GR95QE proporciona imersão total nos jogos com cores brilhantes, pretos profundos e imagens nítidas que também aumentam o foco do jogador.

"Ostentando nossas tecnologias de exibição líderes do setor, esses monitores especialmente concebidos apresentam a velocidade necessária para jogos competitivos, bem como qualidade de imagem que faz com que tudo pareça mais real", disse Seo Young-jae, vice-presidente sênior e chefe da unidade de negócios de TI da LG Electronics Business Solutions Company. "Como pioneira no campo de jogos, a LG continuará a inventar experiências completamente novas para os clientes por meio de seus monitores para jogos LG UltraGear de alto desempenho, que vêm em vários tamanhos e formatos para satisfazer todos os tipos de jogadores".

Os visitantes da CES 2023, de 5 a 8 de janeiro, estão convidados a visitar o stand nº 15501 no Las Vegas Convention Center para experimentar os mais recentes monitores para jogos UltraGear OLED.

Disponível para pré-encomenda nos EUA, a partir de 12 de dezembro, os mais recentes monitores de jogos OLED da LG serão lançados nos principais mercados da América do Norte e Ásia em janeiro, na Europa a partir de fevereiro e no Oriente Médio e América Latina nos próximos meses.

Especificações:



Monitor LG UltraGear OLED para jogos (27GR95QE) Monitor Curvo LG UltraGear OLED para jogos (45GR95QE) Tipo de exibição OLED (AGLR) OLED (AGLR) Tamanho da tela 27 polegadas 45 polegadas Resolução QHD (2,560 x 1,440) WQHD (3,440 x 1,440) Gama de cores DCI-P3 98.5% DCI-P3 98.5% Taxa de contraste 1,500,000:1 1,500,000:1 Taxa de atualização 240Hz 240Hz Tempo de resposta 0.03ms GTG 0.03ms GTG Curvatura - 800R HDR HDR10 HDR10 Conectividade HDMI 2.1 x 2 DisplayPort 1.4 x 1 USB 3.0 x 1 Upstream x 2 Downstream Saída H/P de 4 pólos (DTS HP:X) HDMI 2.1 x 2 DisplayPort 1.4 x 1 USB 3.0 x 1 Upstream x 2 Downstream Saída H/P de 4 pólos (DTS HP:X) Palestrante N / D N / D Controle remoto Sim Sim Suporte Inclinação: -5º a +15º (Manual) Altura: 110mm (automático) Giro: ±10º Pivô: não disponível Inclinação: -5º a +15º (Manual) Altura: 110mm (automático) Giro: ±10º Pivô: não disponível

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

FONTE LG Electronics do Brasil

