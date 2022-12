CES 2023: OMRON Healthcare apresenta iniciativas para promover sua visão de "Chegar ao Zero" -- Eliminação dos infartos e dos derrames

QUIOTO, Japão, 23 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A OMRON Healthcare Co., Ltd. (a Empresa) será exibidora na CES 2023 (*), a maior feira de tecnologia de consumo do mundo que será realizada em Las Vegas de quinta-feira, 5 de janeiro, até domingo, 8 de janeiro. Na exposição, a empresa apresentará os aparelhos médicos inovadores e os serviços digitais que foram introduzidos nos últimos 50 anos e que os ajudaram a promover a visão corporativa de "Chegar ao Zero" -- eliminação dos infartos e dos derrames. Essas iniciativas incluem inovadores dispositivos para saúde cardíaca, como o Complete (TM), o monitor de pressão arterial de antebraço com tecnologia ECG integrada e seus serviços globais de monitoramento remoto de pacientes.

Como parte do evento, uma coletiva de imprensa exclusiva para a mídia será realizada das 15h às 15:45 em 4 de janeiro de 2023 (PST). Ranndy Kellogg, CEO da OMRON Healthcare, Inc. e outros executivos seniores apresentarão as iniciativas que impulsionaram a empresa a uma sólida posição na liderança em saúde cardíaca.

Em apoio ao evento, um site especial será lançado na quinta-feira, 15 de dezembro,, que demonstrará os ambientes de negócios da empresa, exibirá temas, visões futuras e os resultados mais recentes dos estudos clínicos.

Temas da CES 2023

1. Detecção precoce de doenças cardíacas utilizando monitoramento da pressão arterial + tecnologia ECG

A fibrilação atrial(FA) é um tipo de batimento cardíaco irregular, conhecido como arritmia. Como os seus sintomas podem ser sutis, eles podem simplesmente passar despercebidos e, portanto, é difícil detectar a doença em estágio inicial. Se não for controlada, a FA aumenta o risco de derrames em cinco vezes comparado à média. A OMRON introduziu o monitor de pressão arterial de antebraço com tecnologia ECG integrada em todo o mundo, com o objetivo de realizar um registro diário dos sinais vitais com ECG, juntamente com a medição da pressão arterial. O objetivo é detectar os riscos de FA em estágio inicial e evitar que ela piore, com o objetivo de reduzir o risco de infarto e derrame, ao mesmo tempo em que ajuda a promover a visão da empresa de Chegar ao Zero.

2. Expansão da saúde digital

O OMRON connect (US/CAN/EMEA) é um aplicativo móvel de manutenção da saúde. Ele analisa as tendências dos dados vitais dos usuários usando tecnologia de IA e sugere programas ideais para uma mudança no estilo de vida e outros insights. O OMRON connect será demonstrado no estande de exposição da OMRON na CES 2023.

3. Inovação em serviços globais de monitoramento remoto de pacientes (RPM)

Uma nova plataforma de RPM para muitas doenças será introduzida no Reino Unido. O serviço, programado para ser lançado no início de 2023,, ajudará os pacientes de doenças crônicas a compartilhar dados vitais de saúde de suas casas com seus médicos. O serviço permite que os médicos monitorem o estado físico e a adesão à medicações de seus pacientes para melhorar a gestão do atendimento crônico. No Reino Unido, os pacientes têm a opção de se inscrever com um Clínico Geral (CG) que cuidará de uma ampla gama de pacientes e doenças, desde uma visita inicial até o tratamento de longo prazo. À medida que as condições dos pacientes são gerenciadas utilizando a plataforma, mostra-se que a carga de trabalho de um CG é reduzida, com a detecção precoce de doenças cerebrovasculares e cardiovasculares graves. Além disso, o serviço RPM nos EUA, VitalSight (TM) da OMRON, também estará sendo exibido para compartilhar a eficácia do tratamento e os aspectos econômicos em saúde de seus serviços, incluindo testemunhos médicos.

Visão Geral das Evento

Datas do Evento: quinta-feira, 5 de janeiro de 2023 - domingo, 8 de janeiro de 2023

Local: Centro de Convenções de Las Vegas (LVCC)

Modelo de exposição: Estande

Estande No: 8604

Local de cobertura: https://healthcare.omron.com/ces2023

https://healthcare.omron.com/ (Global)

FONTE OMRON Healthcare Co., Ltd.

