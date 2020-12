Cestování s láskou - dojemné příběhy vlastníků automobilů značky GAC MOTOR z celého světa

Univerzitní profesor si díky automobilce GAC MOTOR mohl splnit svůj dlouholetý sen „procestovat celou zemi v terénním voze". Zatímco ostatní ho považují za obyčejného akademika, pan profesor touží po dobrodružství. Poté, co si koupil vlajkové SUV GS8 od automobilky GAC MOTOR, mohl se konečně vydat na cestu. Od té doby pan profesor naší značku stále propaguje a podařilo se mu přesvědčit své přátele, aby si koupili 3 vozy od firmy GAC MOTOR.

Láska a oddanost, vyjádřená jako narozeninové překvapení pro dceru

Matka 22leté dívky, která již brzy bude absolventkou vysoké školy, koupila své dceři k narozeninám SUV GS3 od automobilky GAC MOTOR. A nový vůz GS3 rády řídí obě, maminka i dcera.

Ochránce životního prostředí si vybral ekologicky šetrný vůz

Ochránce životního prostředí a jeho manželka vždy rádi cestují, ovšem tak, aby zanechali co nejmenší uhlíkovou stopu. Díky novému ekologickému modelu GE3 automobilky GAC MOTOR tak mohou nyní cestovat bez omezení a současně chránit životní prostředí. A přitom se mohou věnovat tomu, co milují – jednoduše cestovat do exotických destinací.

Láska k cestování a víkendové rodinné zážitky

Tato speciální čtyřčlenná rodina si koupila špičkový model GS5. Jezdí kempovat do divočiny, užívají si na pláži nebo obdivují východ slunce nad horami. Všechny tyto vzpomínky se jim navždy zapsaly do mysli. Vůz GS5 pro ně není jen automobil, ale je i nedílnou součástí celé rodiny a doprovází je na každém kroku.

Další podobné příběhy, které ukazují kladné přijetí naší značky, budeme sdílet příště. Jedná se o pozitivní reakce majitelů automobilů GAC MOTOR z celého světa, díky kterým budeme i nadále pokračovat v dalším vývoji a zlepšování našich produktů. Díky tomu tak automobily GAC MOTOR budou do budoucna ještě lepší a nabídnou špičkové inovace založené na lásce k autům a jejich řidičům.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1393038/1.jpg

SOURCE GAC MOTOR