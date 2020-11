Cetaphil Espuma Hidratante Pro AD Fast Control chega para expandir o portfólio de cuidados com a pele atópica

Neste mês, Cetaphil — marca presente no ramo da dermatologia há mais de 70 anos — lança Cetaphil Espuma Hidratante Pro AD Fast Control, a primeira espuma hidratante para o cuidado da pele atópica. O produto é uma extensão da linha Pro AD Control da marca, voltada para as peles mais sensíveis, que conta com um Sabonete Líquido e uma Loção Hidratante.

Dermatologicamente testado, Cetaphil® Pro AD Fast Control restaura a barreira natural da pele sem irritar, proporciona 39% de redução imediata da coceira relacionada ao ressecamento da pele, e foi formulado para uso na pele sensível e sensibilizada, principalmente

nos momentos de piora da irritação*, ressecamento e coceira*. Além disso, o produto é hipoalergênico e não possui fragrância.

A pele atópica tem a barreira protetora prejudicada, e por isso é mais vulnerável a irritações, ressecamento e coceira*, e nestes momentos de piora, precisa de uma resposta rápida. Cetaphil Espuma Hidratante Pro AD Fast Control é um grande aliado, pois proporciona resposta rápida nesses momentos de exacerbação, além de manter a barreira cutânea saudável e diminuir a chances de penetração de agentes irritantes.

*Relacionada ao ressecamento da pele

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

