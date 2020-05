Cetaphil inova e lança portfólio completo de cuidados diários para o rosto

SÃO PAULO, 6 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Cetaphil apresenta sua nova linha Face, de produtos de cuidados diários para o rosto. O portfólio traz soluções para limpeza, hidratação e fotoproteção para todos os tipos de pele, até as mais sensíveis, e conta com ativos antipoluição e antioxidantes. A linha oferece à rotina de skincare uma limpeza sem ressecar e sem agredir a pele, além de hidratação profunda, imediata e prolongada e fotoproteção 360° contra os raios UVA, UVB, infravermelho e luz visível.

Com três passos a serem adicionados à rotina dos consumidores, o portfólio age da limpeza à proteção solar. A linha Cetaphil Face é composta por: Cetaphil Espuma de Limpeza Suave, Cetaphil Loção Hidratante Facial com Ácido Hialurônico e Cetaphil Sun Antioxidante com FPS 60.

O primeiro, com indicação para pele normais, secas e sensíveis, remove 80% das partículas de poluição presentes na pele1, deixando a pele macia e hidratada graças à composição de Glicerina, Pantenol e Betaína. A espuma de limpeza suave conta ainda com Vitamina E, que proporciona ação antioxidante.

A loção hidratante facial com ácido hialurônico, conta com a exclusiva tecnologia Hyacare® 50, que possui partículas de ácido hialurônico com baixo peso molecular, capazes de penetrar nas camadas mais profundas da pele2. Testado clinicamente, ele é indicado para todos os tipos de pele e promove hidratação imediata e prolongada por 24 horas. Com textura leve e de rápida absorção, pode ser usado com maquiagem.

Já o protetor solar, possui alta proteção contra raios UVA/UVB, infravermelho* e luz visível**. Além disso, aumenta 37% o efeito antioxidante em apenas 2 semanas3, por meio da vitamina C, vitamina E e Complexo Celligent®. Com textura fluida e leve, Cetaphil Sun Antioxidante FPS 60, previne o envelhecimento cutâneo e protege a pele contra partículas de poluição. É indicado para todos os tipos de pele e está disponível nas versões com e sem cor.



Comparado ao período basal, antes da limpeza. Em comparação com produtos à base de ácido hialurônico com alto peso molecular. Data on file: RD.03.SPR.109948

*sem cor

** com cor



Sobre a Galderma

Maior empresa global independente de dermatologia do mundo, está presente em mais de 100 países, com um extenso portfólio de soluções dermatológicas para atender as necessidades de saúde da pele ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de produtos clinicamente comprovadas para a pele. Mais informações em www.galderma.com.

