CETYS Universidad, 60 años de Pasión que Inspira y Liderazgo que Trasciende

En un edificio en la Ciudad de Mexicali, Baja California, un 20 de septiembre de 1961 abrió sus puertas CETYS teniendo como primer rector al Ing. Fernando Macías Rendón y siendo su primer alumno matriculado Eugenio Lagarde Camerún.

Conforme las generaciones de preparatoria concluyeron sus estudios se dio paso al surgimiento de las primeras carreras de ingeniería, administración y contabilidad dando forma a una de las instituciones más importantes del noroeste de nuestro país.

La década de los setenta estuvo marcada por la consolidación de CETYS en la región, pues logró expandirse a nuevas localidades de la entidad al abrir los campus de Mexicali y Tijuana. Esta etapa permitió que los jóvenes de la entidad enfocaran su mirada a CETYS y tuvieran una opción de formación académica, convirtiéndose en una opción de educación de calidad a través de becas que les permitieron destacar en el ámbito académico.

En los ochenta CETYS realizó el tercer plan de desarrollo institucional y modificó los planes y programas de estudio de las carreras profesionales y del bachiller de los tres campus de la institución. Esto permitió que recibiera por parte del Lic. Miguel González Avelar, secretario de Educación Pública de México "el carácter de institución con alto nivel de calidad académica", lo que significó el fortalecimiento de la institución a nivel nacional.

CRUZANDO LAS FRONTERAS A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO

CETYS Universidad también apostó por la internacionalización de la institución. Los primeros pasos se dieron al establecer convenios con Hewlett Packard, National Cash Register, Arizona State University y Kenworth Mexicana a través de programas de colaboración, además se iniciaron gestiones para la acreditación de programas de Administración y Negocios Association of collegiate Business Schools and Programs (ACBSP) y Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) para los programas de Administración y de Ingeniería y CETYS la cual se integró al Institute of International Education (IIE), máximo órgano a nivel mundial con base en Nueva York dedicado a promover la educación global.

Estas acciones, sumadas a la trayectoria y reconocimiento que se logró gestar en la región permitieron que CETYS Universidad se ubicara como la mejor Institución de Educación Superior en Baja California, de acuerdo a un estudio independiente a cargo de la Revista Selecciones del Reader´s Digest México, además la Escuela de Administración y Negocios del Sistema CETYS Universidad se convirtió en la primera institución del Noroeste de México en recibir la acreditación internacional del Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) y se recibió la acreditación internacional por parte de la agencia estadounidense, Western Association of Schools and Colleges (WASC) siendo 7ª institución en Latinoamérica en ser legitimada por una acreditadora estadounidense.

EL FUTURO EN NUESTRAS MANOS

Los retos siguen siendo muchos y sobre todo en un entorno cambiante, CETYS Universidad ha trabajado en el diseño del futuro, plasmado en el Plan 2036, es que ahora hay desafíos extraordinarios donde se necesita que la institución genere soluciones extraordinarias para atender con el profesorado de alto nivel programas vinculados a las necesidades del medio y con movilidad internacional que permitan a los jóvenes conocer, entender y aprender de otras culturas, con los Centros de Excelencia que se han encaminado hacia un modelo de investigación aplicada, trabajando en generar una oferta académica rica y diversa que se apalanque en nuevos campos de conocimiento y nuevas modalidades educativas.

CETYS es una voz fuerte de la educación, el rector Fernando León García ha sido nombrado recientemente presidente de la Asociación Internacional de Presidentes de Universidades (rectores) para lograr que la educación superior mexicana sea un referente a nivel mundial por su capacidad de innovación, adaptabilidad y vanguardia.

Con la Pasión que Inspira y el LIDERAZGO que Trasciende, en CETYS Universidad se trabaja para hacer frente a los retos del mañana.

Acerca de CETYS Universidad

Somos una institución fundada en 1961 con campus en Mexicali, Tijuana y Ensenada, ubicada estratégicamente en la frontera con California, una de las economías más fuertes de los Estados Unidos. Formamos personas con la capacidad intelectual y moral para convertirse en agentes de cambio, impactando positivamente en el mejoramiento económico, social y cultural.

