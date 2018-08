CEX.IO : virements en USD, EUR et GBP relancés dans un nouveau format

LONDRES, August 3, 2018 /PRNewswire/ --

Les utilisateurs vérifiés de CEX.IO auront désormais la possibilité d'effectuer rapidement des virements bancaires en USD, EUR et GBP.

CEX.IO s'engage à fournir à ses clients un traitement rapide et sûr de leur argent et, à cette fin, la société vient d'améliorer ses opérations de virements. Le 2 août, CEX.IO relancera les dépôts et retraits bancaires avec des délais de traitement considérablement plus courts, et proposera des dépôts sans commission en USD, EUR et GBP.

En outre, entre le 2 et le 31 août 2018, CEX.IO offrira à ses utilisateurs un bonus spécial de dépôt :

Les utilisateurs qui feront un dépôt entre 3 000 et 9 999 USD/EUR/GBP recevront un bonus de 1 % du montant déposé dans la devise.

Les utilisateurs qui feront un dépôt de plus de 10 000 USD/EUR/GBP bénéficieront de frais de transaction de 0 % pendant 30 jours.

Seuls des utilisateurs vérifiés pourront effectuer des virements.

« Étant l'une des rares plateformes d'échange de cryptomonnaies prenant en charge les monnaies fiduciaires (fiat), nous mettons un point d'honneur à offrir des virements bancaires sûrs et rapides à nos clients. Nous sommes convaincus que le nouveau service de virements de CEX.IO permettra à nos utilisateurs de gérer leurs fonds de façon plus pratique et leur offrira une expérience améliorée. » - Oleksandr Lutskevych, PDG de CEX.IO

À propos de CEX.IO



Créée en 2013, CEX.IO est une plateforme multifonctionnelle d'échange de cryptomonnaies basée au Royaume-Uni. CEX.IO offre une grande diversité de ressources pour le trading de cryptomonnaies Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum, Zcash, Dash, Ripple et Stellar. Elle permet de négocier ces cryptomonnaies en USD, EUR, GBP ou RUB.

CEX.IO offre la meilleure expérience de trading de cryptomonnaies qui soit, en proposant une variété d'options de paiement, y compris par carte de crédit ou carte de débit, ainsi que des virements fiables et rapides. Cela contribue à la commodité des services offerts. Depuis avril 2016, les clients de CEX.IO ont effectué des opérations pour un montant de plus de 1 milliard de dollars avec leurs cartes Visa et MasterCard.

CEX.IO satisfait régulièrement à toutes les conditions de renouvellement de son certificat de conformité PCI DSS, ce qui l'autorise à traiter, transmettre et stocker des données de carte de crédit.

CEX.IO est l'un des fondateurs de CryptoUK, une association fondée par les principaux acteurs de cryptomonnaies pour représenter les intérêts des plateformes d'échange, des plateformes de trading, des intermédiaires et des gérants d'actifs, entre autres parties prenantes. CryptoUK vise à renforcer la coopération avec les autorités réglementaires, telles que la FCA au Royaume-Uni, afin de développer un cadre opérationnel approprié pour l'écosystème des cryptomonnaies.

Avec plus de 2 000 000 d'utilisateurs, CEX.IO offre des services stables, appuyés par un stockage à froid des cryptomonnaies, une viabilité financière robuste et une grande conformité juridique dans 99 % des pays et 24 états américains. Depuis 2015, CEX.IO détient le statut d'entreprise de services monétaire (MSB) auprès du FinCEN, un bureau du département du Trésor des États-Unis. En tant que MSB enregistrée, CEX.IO a prouvé qu'elle est conforme aux exigences de la loi relative au secret bancaire (Bank Secrecy Act) applicables aux institutions financières, ainsi qu'à chacune des exigences spécifiques aux MSB.