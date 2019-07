CEZ Group использует решение Gore для сокращения выбросов ртути на своей чешской электростанции Mělník I

Инновационная система, разработанная W. L. Gore & Associates (Gore), служит решением для этой проблемы.

В качестве демонстрационного проекта, в одном из блоков десульфуризационного скруббера на принадлежащей компании CEZ Group станции Mělník I, поставляющей электроэнергию и тепло потребителям в Праге, будут установлены модули контроля выбросов ртути GORE®, обрабатывающие дымовые газы в объеме 1 000 000 Нм³/ч.

В дальнейшем этот и второй блок могут быть оснащены дополнительными модулями, что позволит привести обе производственные линии в соответствие с требованиями Директивы ЕС о промышленном загрязнении.

Эта инициатива является частью общей стратегии CEZ, направленной на сокращение вредных выбросов согласно европейским стандартам и обеспечение полного нормативно-правового соответствия своих станций в Чехии и других странах ЕС.

Система контроля выбросов ртути и SO 2 (GORE Mercury and SO 2 Control System (GMCS)) представляет собой пассивную систему очистки дымовых газов, состоящую из модулей, устанавливаемых в мокром скруббере электростанции.

Разработка Gore не предполагает использования химических добавок, а модули расcчитаны на многолетнюю работу без технического обслуживания. Подобный подход устраняет нежелательные осложнения и позволяет сокращать эксплуатационные расходы, связанные с традиционными системами контроля за выбросами ртути.

GORE Mercury and SO 2 Control System уже четыре года успешно используется на нескольких углесжигающих электростанциях США. Мельник - пятая европейская ТЭС, тестирующая и применяющая технологию Gore. Ранее аналогичные инициативы были реализованы двумя станциями в Польше (в Белхатуве и Понтнуве) и двумя объектами в Германии (в Шкопау и Хемнице).

Компания CEZ уверена, что чешская электростанция в очередной раз подтвердит рациональность и пригодность системы, особенно для удовлетворения нужд европейских электростанций, работающих на лигните.

О компании Gore: W. L. Gore & Associates - международная компания сферы материаловедения, специализирующаяся на преобразовании традиционных отраслей промышленности и повышении качества жизни людей. Начиная с 1958 года, Gore решает сложные технические задачи в самых жестких условиях. Ежегодный доход Gore составляет 3,7 млрд. долл. США.

