CF Pathways accélère sa croissance grâce à un placement en actions d'Ara Partners

LONDRES, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- CF Pathways annonce aujourd'hui un placement en actions stratégique par Ara Partners (« Ara »), une société de capital-investissement et d'infrastructure spécialisée dans les investissements dans la décarbonisation industrielle.

CF Pathways fournit des solutions net zéro et un approvisionnement en énergie durable à plus de 5 000 clients importants en Europe et au Royaume-Uni, dans le cadre de leur transition énergétique. Composée de CF Partners et de Brook Green Supply, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3 milliards de livres sterling en 2021. La demande pour les services de CF Pathways s'accélère en raison du besoin urgent des entreprises de gérer et d'atténuer leur exposition aux prix de l'énergie dans un marché dynamique et volatile.

L'investissement d'Ara permettra de renforcer les priorités d'investissement stratégiques de CF Pathways, notamment le développement de logiciels innovants et de capacités de données qui accéléreront la croissance et la valeur de son offre de produits de transition énergétique. Ensemble, CF Pathways et Ara combineront leur expertise pour permettre une transition énergétique plus rapide et plus efficace. Pour CF Pathways, il s'agit du premier partenariat dans une série de partenariats axés sur la croissance.

Depuis sa création en 2006, CF Pathways est un leader sur les marchés de l'environnement et des émissions. La société conçoit, exécute et fournit des solutions complètes de gestion des risques sur de nombreux marchés de l'énergie et de la durabilité pour de grands clients à forte consommation d'énergie.

Par le biais de Brook Green Supply, la société fournit de l'électricité et du gaz à d'importants clients industriels et commerciaux. Ses capacités comprennent la gestion des contrats d'achat d'énergie renouvelable, la réponse à la demande, l'optimisation des actifs et les services spécifiques aux réseaux de recharge des véhicules électriques.

Jonathan Navon et Thomas Rassmuson, cofondateurs de CF Pathways, ont déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec Ara pour développer notre activité et aider les entreprises énergivores du monde entier à passer à une économie à faible émission de carbone. L'équipe d'Ara possède une excellente connaissance des défis de la décarbonisation dans les secteurs industriels mondiaux. En travaillant avec les entreprises du portefeuille d'Ara, nous avons une occasion unique d'apporter des solutions tangibles basées sur le marché aux utilisateurs industriels d'énergie et d'accélérer la transition énergétique. »

Christopher Picotte, associé du bureau d'Ara à Dublin, a ajouté : « En tant que leader de l'innovation dans le développement et la fourniture de solutions bas carbone et net zéro basées sur le marché, CF Pathways s'aligne idéalement sur la stratégie d'investissement de décarbonisation industrielle d'Ara. Nous pensons que CF Pathways peut apporter une valeur ajoutée complémentaire à notre propre portefeuille d'entreprises et qu'Ara peut permettre à CF Pathways d'améliorer ses capacités, notamment sa capacité à fournir des solutions axées sur les actifs et les investissements. Nous sommes impatients de travailler avec Jonathan, Thomas et l'ensemble de la société pour accompagner la croissance de CF Pathways. »

CF Pathways a été conseillée par Alexa Capital.

À propos de CF Pathways

CF Pathways est un fournisseur primé de solutions et de gestion des risques sur les marchés de l'énergie et de l'environnement. Fondée en 2006, la société emploie plus de 170 personnes dans ses bureaux en Europe et au Royaume-Uni. Depuis sa création, la société a négocié plus de 2,5 milliards de crédits carbone sur les marchés de la conformité et du volontariat, fournit des solutions de gestion des risques sur les marchés de l'électricité, du gaz et du pétrole, et dispose actuellement d'un carnet de contrats d'environ 13 TWh d'approvisionnement en énergie. Elle a connu une croissance importante dans toutes ses activités et prévoit une croissance à deux chiffres dans un avenir proche. Pour en savoir plus, consultez www.cf-pathways.com .

À propos d'Ara Partners

Ara Partners est une société de capital-investissement et d'infrastructures consacrée aux investissements de décarbonisation industrielle. Ara Partners investit dans les secteurs de l'industrie et de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux, de l'efficacité énergétique, des carburants verts, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture, en cherchant à créer des entreprises ayant un impact significatif sur la décarbonisation. Elle opère depuis ses bureaux de Houston, Boston et Dublin, Irlande. Ara Partners a clôturé son deuxième fonds avec environ 1,1 milliard de dollars d'engagements de capitaux en septembre 2021. Pour plus d'informations sur Ara Partners, veuillez consulter le site Web www.arapartners.com .

