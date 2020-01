CF PharmTech beendet Finanzierungsrunde über 90 Mio. USD, will globale Entwicklung von Atemwegsmedikamenten vorantreiben

SHUZHOU, China, 2. Januar 2020 /PRNewswire/ -- CF PharmTech, Inc., ein Pharmaunternehmen, das weltweit hochqualitative und bezahlbare Atemwegsmedikamente vertreibt, hat in einer von New Alliance Capital angeführten Serie-E-Finanzierungsrunde insgesamt 90 Mio. USD mobilisiert. An der Finanzierungsrunde haben sich sowohl neue Investoren wie CR-CP Life Science Fund, Finnova Capital, GT Capital, Co-stone Asset Management, Xiangcheng Financial Holdings und Everest Venture Capital als auch bestehende Investoren wie Oriza Holdings, Longmen Venture Capital, GTJA Investment und CMB International beteiligt.