CF PharmTech cierra una ronda de financiación de 90 millones de dólares para medicamentos respiratorios a nivel mundial

CF PharmTech cierra una ronda de financiación de 90 millones de dólares para acelerar el desarrollo de medicamentos respiratorios a nivel mundial

SHUZHOU (China), 2 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- CF PharmTech, Inc., una empresa farmacéutica cuya visión es brindar productos de medicamentos respiratorios de calidad y asequibles a nivel mundial, anunció que ha recaudado 90 millones de dólares en inversión de serie E, con New Alliance Capital al frente. En dicha inversión participaron nuevos inversores como CR-CP Life Science Fund, Finnova Capital, GT Capital, Co-stone Asset Management, Xiangcheng Financial Holdings, Everest Venture Capital, junto con inversores vigentes, tales como Oriza Holdings, Longmen Venture Capital, GTJA Investment y CMB International.