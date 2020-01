CF PharmTech conclut une ronde de financement de 90 millions de dollars visant à accélérer le développement mondial de médicaments pour les maladies respiratoires

S'exprimant sur cette ronde de financement, Lei Cai, directeur exécutif de New Alliance Capital, a déclaré : « New Alliance Capital donne la priorité aux opportunités d'investissement dans les secteurs de la santé. Les traitements respiratoires et les médicaments inhalés sont, tout particulièrement, prometteurs en raison des barrières technologiques élevées à l'entrée et de l'immense potentiel de croissance. CF PharmTech a méticuleusement œuvré à la mise en place de solides plateformes technologiques qui prennent en charge le développement d'une gamme complète de produits. L'intégrité et le professionnalisme de l'équipe principale de CF PharmTech nous ont fortement impressionnés ».

Da Liu, directeur général de CR-CP Life Science Fund, a expliqué : « CF PharmTech est l'une des sociétés pharmaceutiques chinoises les plus innovatrices et pionnières en termes de traitements des maladies respiratoires. À titre de société pharmaceutique, CF PharmTech incarne sans concession un engagement à l'égard de la qualité et des normes mondiales. Étant l'une des rares sociétés pharmaceutiques privées de premier plan dans l'apport de médicaments respiratoires, CF PharmTech est synonyme de gigantesque potentiel de croissance ».

CEC Capital a agi à titre de conseiller financier exclusif de CF PharmTech pendant cette ronde de financement de série E. Voici ce qu'a déclaré Irene Hong, associée chez CEC Capital : « La conclusion de cette ronde de financement va marquer une nouvelle étape dans le développement de produits chez CF PharmTech. Nous sommes de grands admirateurs de l'esprit persévérant de l'équipe de CF PharmTech ».

À propos de CF PharmTech :

CF PharmTech est une entreprise pharmaceutique qui se consacre à la santé respiratoire. Depuis sa création, l'entreprise a déjà fondé des installations de R & D et de fabrication de pointe pour les produits d'inhalation. Actuellement, CF PharmTech possède une gamme en plein essor de plus de 20 produits, destinés à la Chine et aux marchés mondiaux. Pour en savoir plus sur CF PharmTech, rendez-vous sur www.cfpharmtech.com.

