CF PharmTech e Chengdu Shangyi lançam o "Programa de recuperação domiciliar para pacientes de Covid-19 que tiveram alta" e anunciam hoje o lançamento global do aplicativo gratuito "R Plus Health"

Em abril de 2020, a CF PharmTech e a Chengdu Shangyi lançaram o "Programa de recuperação em casa para pacientes de Covid-19 que tiveram alta". Sob a orientação do Professor Li Jian'an, membro da Academia Americana de Ciências Médicas e Diretor do Centro Médico de Reabilitação do Primeiro Hospital Afiliado da Universidade de Ciências Médicas de Nanjing, as empresas conduziram com sucesso estudos de pacientes de Covid-19 que tiveram alta usando o monitoramento remoto de reabilitação esportiva por meio do aplicativo "R Plus Health".

Os resultados clínicos superaram as expectativas de todos. O Professor Li Jian'an concluiu que o efeito do monitoramento de reabilitação esportiva para pacientes que utilizam o aplicativo foi comparável ao efeito do atendimento dispensado aos pacientes no "Hospital de Campanha" em Wuhan. Em conjunto, as empresas lançam, hoje, o aplicativo gratuito "R Plus Health" em todo o mundo.

O aplicativo é o tratamento de recuperação domiciliar clinicamente comprovado e eficaz em todo o mundo para pacientes de Covid-19. É a primeira "terapia digital patenteada" aprovada pela NMPA (National Medical Products Administration, Administração Nacional de Produtos Médicos). A principal função do aplicativo é sua avaliação cardiopulmonar/muscular/nutricional inteligente remota, aliando o equipamento "wearable" com suplementos medicinais pré-embalados.

O aplicativo ajudará a melhorar a resistência cardiopulmonar e a imunidade dos pacientes de Covid-19, populações suscetíveis, contatos de alto risco, pessoas idosas e crianças com imunidade deficiente. Assim que os usuários se cadastram, o aplicativo realiza avaliações inteligentes, incluindo questionários e testes de resistência cardiopulmonar e de função corporal. Após uma avaliação, os usuários podem acessar um programa de exercícios personalizado, incluindo tipo de esporte, intensidade, duração e frequência. Basta seguir os vídeos de treinamento esportivo e praticar os exercícios. O resultado será aprimorado se o aplicativo estiver conectado a um equipamento inteligente.

Desde o surto de Covid-19, mais de 100 milhões de pessoas foram diagnosticadas em todo o mundo e o número de indivíduos infectados está aumentando rapidamente. A Covid-19 tornou-se uma pandemia global. Inscreva-se no aplicativo "R Plus Health" para aprimorar o condicionamento físico, melhorar a imunidade e combater o coronavírus.

Como baixar:

1. Pesquise o aplicativo "R Plus Health" na Apple Store ou no Google Play

2. Clique no link: https://download.rplushealth.cn/app/patient

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1430479/1.jpg

FONTE CF PharmTech, Inc.

SOURCE CF PharmTech, Inc.