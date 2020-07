CF PharmTech, Inc. cierra una financiación de la serie F por valor de 50 millones de dólares estadounidenses

Las enfermedades respiratorias son prevalentes en China. Hay cerca de 300 millones de personas que padecen asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD) y rinitis. El padecimiento de esta enfermedad crónica sigue estando al auge. El State Council's Opinions on the Implementation of Healthy China Actions emitida por medio del State Council en julio de 2019 define la COPD como una enfermedad crónica importante que afecta de forma grave a la vida de los ciudadanos, produciendo cáncer, enfermedad cardiovascular y diabetes en China.