CF PharmTech, Inc. clôture un financement de série F de 50 millions USD pour accélérer la commercialisation de ses produits d'inhalation

SUZHOU, Chine, 2 juillet 2020 /PRNewswire/ -- CF PharmTech, Inc. (« www.cfpharmtech.com ») a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement de série F de 50 millions USD suite au financement de série E de 90 millions USD obtenu en janvier 2020, clôturant ainsi avec succès une opération d'investissement en actions de près de 140 millions USD en six mois. Les investisseurs participant au financement de série F incluent BioTrack Capital, CICC Qichen, CICC Qide, SAIC Hengxu, GP M&A Fund et Watson Investment. Ses investisseurs actuels Passion Capital et Yuanming Capital ont également participé. CEC Capital a agi en tant que conseiller financier exclusif de CF PharmTech concernant les financements de série E et F.