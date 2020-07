CF PharmTech, Inc. fecha US$ 50 milhões em financiamentos da série F para acelerar a comercialização de seus produtos de inalação

SUZHOU, China, 1 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A CF PharmTech, Inc. ("www.cfpharmtech.com") anunciou hoje o levantamento de US$ 50 milhões em financiamentos da série F – após seu financiamento, em janeiro de 2020, de US$ 90 milhões pela série E – assim completando com êxito um acordo para investimentos de capital de quase US$ 140 milhões no prazo de seis meses. Entre os investidores participando do financiamento da série F estão a BioTrack Capital, CICC Qichen, CICC Qide, SAIC Hengxu, GP M&A Fund e Watson Investment. Seus existentes investidores, inclusive a Passion Capital e a Yuanming Capital, também participaram. A CEC Capital atuou como consultora financeira exclusiva para a CF PharmTech para ambos os financiamentos das séries E e F.