CF PharmTech y Chengdu Shangyi:Programa de recuperación en casa para pacientes de Covid-19 dados de alta

En abril de 2020, CF PharmTech y Chengdu Shangyi lanzaron el "Programa de recuperación en casa para pacientes de Covid-19 dados de alta". Bajo la guía del profesor Li Jian'an, miembro de la American Academy of Medical Sciences y director del Rehabilitation Medical Center of the First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, realizaron con éxito estudios sobre pacientes curados de Covid-19 que utilizaron control remoto de rehabilitación deportiva mediante la app "R Plus Health".