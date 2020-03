CFA Institute adia exames de junho

NOVA YORK, 19 de março de 2020 /PRNewswire/ -- O CFA Institute, a associação global de profissionais de gestão de investimentos, anunciou que, devido à crise sanitária causada pelo surto do novo coronavírus (COVID-19), tomou a inédita decisão de adiar em nível global os exames de junho de 2020 do Programa CFA.

''São profundos os efeitos que o coronavírus está tendo sobre famílias, comunidades, empresas, mercados financeiros e a economia global", disse Margaret Franklin, analista financeira com certificação CFA, presidente e CEO do CFA Institute. "Com a intensificação da pandemia e sem certeza de quando ela se reduzirá, tomamos esta medida com dor no coração, sabendo que é positiva para todas as partes interessadas."

Os candidatos inscritos para as provas de junho serão transferidos a um dos dois exames seguintes. O CFA Institute está atualmente trabalhando com parceiros em todo o mundo para definir exatamente quando essas duas próximas provas ocorrerão; no entanto, a oportunidade mais próxima será em dezembro de 2020 para todos os níveis. Os candidatos poderão selecionar uma data futura preferida.

"Temos centenas de milhares de candidatos em todo o mundo e sabemos quanto tempo investiram na preparação para os exames de junho", disse Franklin. "Agradecemos a paciência deles enquanto todos nós navegamos esta crise de saúde pública sem precedentes."

O primeiro exame do Programa CFA foi administrado em 1963. O CFA Institute conta com centros de testes em 193 cidades de 95 países diferentes. Até 12 de março de 2020, no encerramento das inscrições, mais de 245 mil pessoas haviam feito o registro para o exame de junho em todo o mundo.

Para mais informações sobre o adiamento, visite https://www.cfainstitute.org/en/about/press-room/cfa-institute-coronavirus

CFA Institute

O CFA Institute é a associação global de profissionais de investimento que estabelece o padrão de excelência e as credenciais profissionais. A organização é uma defensora do comportamento ético nos mercados de investimento e uma respeitada fonte de conhecimento na comunidade financeira global. Ela tem como objetivo criar um ambiente em que os interesses dos investidores estejam em primeiro lugar, os mercados funcionem da melhor maneira e as economias cresçam. Existem mais de 170 mil analistas financeiros com certificação CFA em 162 mercados em todo o mundo. O CFA Institute tem nove escritórios no mundo todo, e existem 158 sociedades associadas locais. Para obter mais informações, visite www.cfainstitute.org ou siga-nos no Twitter em @CFAInstitute e em Facebook.com/CFAInstitute.

