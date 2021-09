CGBIO führt KI- und robotergestütztes Interventionsgerät ein und führt klinische Studien durch

CGBIO und NDR Medizintechnik gehen eine Partnerschaft ein, um die Technologie der Punktionsroboter einzuführen und bei klinischen Studien zusammenzuarbeiten.

CGBIO erhofft sich von dieser Partnerschaft eine stärkere Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen digitalen Gesundheitsmarkt, die über die Präsenz als Pionier der KI-basierten Gesundheitstechnologie hinausgeht.

SEOUL, Südkorea, 27. September 2021 /PRNewswire/ -- CGBIO Inc., ein koreanisches Unternehmen für regenerative Medizin, gab am 8. September 2021 eine erfolgreiche Partnerschaftsvereinbarung mit NDR Medical Technology, einem in Singapur ansässigen Unternehmen, bekannt, um ein Automated Needle Targeting (ANT)-X-System einzuführen, das künstliche Intelligenz (KI) und medizinische Bildverarbeitung kombiniert, um Chirurgen bei minimalinvasiven Eingriffen zu unterstützen, und um an klinischen Studien mitzuwirken. In Anwesenheit eines Regierungsvertreters von Enterprise Singapore bei der Unterzeichnungszeremonie erwartet CGBIO, dass diese Partnerschaft einen großen Beitrag zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Singapur und Korea im Bereich der Medizintechnik leisten und die Globalisierungsstrategie der lokalen Medizintechnik in den kommenden Jahren erweitern wird.