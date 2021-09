CGBIO présentera un dispositif d'intervention robotisé reposant sur l'IA et participera à des essais cliniques

NDR Medical Technology a été fondée en 2015 par des diplômés de l'université de technologie de Nanyang, qui ont mis au point les premiers systèmes d'intervention robotisés reposant sur l'IA.

À ce jour, de nombreux cliniciens ont effectué eux-mêmes leurs procédures interventionnelles en se basant sur un programme distinct pour évaluer l'anatomie d'un patient et aligner la trajectoire de l'aiguille du point d'insertion à la cible sélectionnée. Cette approche posait certains problèmes, comme un degré de précision insuffisant et une perte de temps.

La technologie de base du système ANT repose sur le premier robot interventionnel de NDR qui intègre la fluoroscopie traditionnelle à bras en C et la tomodensitométrie pour aider les cliniciens à réaliser un placement d'aiguille percutané sûr et précis. Le système ANT-X automatise entièrement le calibrage du système et l'alignement de l'aiguille avec un seul cliché de radiographie et permet aux médecins de se concentrer uniquement sur le contrôle de la profondeur de l'insertion. De plus, le temps de fluoroscopie est réduit grâce à l'alignement précis et rapide de l'aiguille, ce qui peut diminuer l'exposition aux rayonnements des patients et des cliniciens. Pour l'expansion mondiale, NDR a obtenu la certification CE pour le système ANT-X et a achevé des études cliniques au Japon et dans les pays d'Asie du Sud-Est.

« De nombreuses entreprises mondiales de dispositifs médicaux ont essayé de s'associer avec les meilleurs candidats pour la transformation numérique basée sur les logiciels d'IA, a déclaré Hyunseung Yu, PDG de CGBIO. En se basant sur la technologie de médecine régénératrice accumulée et sur les nombreuses expériences cliniques réalisées jusqu'à maintenant, CGBIO et NDR exploreront le domaine de la technologie numérique de soins de santé basée sur l'IA en Asie. Grâce à notre engagement à fournir des services médicaux fiables et précis aux patients, nous comptons sur une plus grande compétitivité commerciale sur le marché mondial de la santé numérique. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1633164/CGBIO.jpg

SOURCE CGBIO