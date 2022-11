CGI annonce deux nominations au sein de son équipe de direction Europe de l'Ouest et du Sud

Caroline de Grandmaison est nommée Présidente France et Luxembourg

Laurent Gerin est nommé Président Europe du Sud et Centres d'excellence de prestation de services Europe de l'Ouest et du Sud

PARIS, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), leader mondial des services IT et business consulting end-to-end, annonce la nomination de Caroline de Grandmaison au poste de Présidente France et Luxembourg. Elle succède à Laurent Gerin qui est nommé Président Europe du Sud et Centres d'excellence de prestation de services Europe de l'Ouest et du Sud.

Ces nominations font suite à la forte croissance de CGI en Europe de l'Ouest et du Sud, à travers notamment les acquisitions de CMC en Espagne ainsi que Harwell Management et Umanis en France. CGI compte désormais plus de 90 000 collaborateurs dont 20 000 dans les dix pays que regroupe cette unité d'affaires stratégique.

Diplômée d'un Master MIAGE, Caroline de Grandmaison intègre CGI en 1995. Au cours de sa carrière, Caroline a accompagné ses clients dans la définition de leur stratégie d'organisation, de modernisation et d'externalisation des services IT puis a pris la responsabilité du développement de nos activités conseil dédiées aux fonctions métier. Plus récemment, Caroline a contribué au développement de nos activités pour les secteurs des communications, de la distribution, des énergies, utilities, produits de luxe et de grande consommation et de l'industrie à Paris dont elle avait la responsabilité jusqu'à présent. Caroline de Grandmaison pilote désormais les activités de CGI en France et au Luxembourg.

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et Mathématiques Appliquées de Grenoble (ENSIMAG), Laurent Gerin a rejoint CGI en 1998. Au cours de sa carrière, Laurent a été notamment en charge du développement des secteurs industrie, retail, télécoms et médias à Paris puis des opérations de CGI au Maroc. Il a aussi contribué au développement du premier Centre d'excellence en innovation de CGI qui a pour objectif de faire évoluer la transformation numérique en Europe, dont il a eu la responsabilité jusqu'en 2017 avant d'assurer avec succès la supervision des opérations du sud de la France, de l'Espagne et de l'Italie. Plus récemment, Laurent était en charge des activités de CGI en France, au Luxembourg et au Portugal et des centres mondiaux de prestation de services de CGI en France, en Espagne, au Maroc, au Portugal et en Roumanie. Laurent Gerin assume désormais le pilotage des activités de CGI en Espagne, en Italie et au Portugal et des centres mondiaux de prestation de services de CGI en France, en Espagne, au Maroc, au Portugal, en Roumanie et d'Amérique latine.

À propos de CGI



Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

