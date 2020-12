CGN organise une « journée portes ouvertes virtuelle » dans un parc éolien en France

PARIS, 31 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 31 décembre, l'entreprise China General Nuclear Power Corporation (CGNPC) organisait une « journée portes ouvertes virtuelle » dans un parc éolien Francais.

Nommé « Waltz in the wind » (« La valse du vent »), l'événement a permis de présenter les activités du parc éolien de Charmont-sous-Barbuiset et de valoriser la contribution de CGN à la protection de l'environnement local et l'accomplissement de sa responsabilité sociale.