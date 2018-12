CGS remporte le premier Prix technologique PLF CineAsia

Officiellement établie en 2011, CGS a réalisé cinq générations et deux avancées technologiques majeures en sept ans. Qu'il s'agisse de l'opération commerciale du premier cinéma CGS en 2012 ou de l'achèvement de plus de 330 installations à ce jour, CGS s'est révélée parmi les marques PLF les plus dynamiques et enregistrant la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique ainsi que dans l'industrie cinématographique mondiale, grâce à ses technologies leaders mondiales, telles que ses écrans de très grande taille, sa projection à double moteur, son système audio immersif basé sur les objets, sa conception d'auditoriums sur mesure, ses processus de remastering avancé, etc. Le tout dernier système laser de CGS se positionne en tant que solution offrant le RSI le plus élevé, en fournissant des images à luminosité et contraste élevés, faciles à utiliser et à desservir, pour un coût total de possession (CTP) inférieur.

L'installation mondiale de CGS couvrait 145 villes en novembre 2018, notamment à Hong Kong, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. CGS est également devenue le choix privilégié des cinémas pour sa solide valeur de marque. Depuis 2014, les cinémas de CGS ont desservi plus de 55 millions de cinéphiles, prouvant sa capacité à attirer le public. Grâce à une reconnaissance élevée de la part des principaux studios hollywoodiens et chinois, CGS a créé plus de 540 chefs-d'œuvre, parmi lesquels 266 titres chinois et 274 titres dans d'autres langues, dont la plupart ont réalisé les meilleurs scores au box-office annuel.

Lors de la session « Accent sur la Chine » présentée le premier jour de CineAsia 2018, Jimmy Chen, directeur général de CGS, qui représente la technologie cinématographique avancée en Chine, a expliqué l'ADN technologique et exclusif de CGS, ainsi que la manière dont il libère le marché international.

« Le cinéma est un art, où tous les réalisateurs espèrent améliorer les effets visuels grâce à des technologies haut de gamme, et diffuser parfaitement leurs créations cinématographiques. Le Premium Large Format (PLF) est incontestablement la meilleure solution en termes de remastering et de projection cinématographique. Le marché mondial du Premium Large Format (PLF) maintient une croissance à 2 chiffres ces dernières années, l'Asie-Pacifique représentant la région à la croissance la plus rapide par rapport au reste du monde grâce au solide moteur qu'est la Chine, d'après les données de 2017 », a déclaré Chen Jingmin, directeur général de CGS. « Le fait de remporter le Prix technologique PLF s'avère très important pour CGS en tant que représentant des marques chinoises de Premium Large Format (PLF), et indique que les technologies cinématographiques haut de gamme en Chine et ses propres droits de propriété intellectuelle (DPI) sont reconnus sur la scène internationale. Je suis honoré de recevoir ce prix au nom de CGS et de l'industrie cinématographique chinoise, et j'aimerais remercier l'organisateur de CineAsia 2018 pour sa reconnaissance et son soutien à CGS. À l'avenir, nous poursuivrons nos investissements en R&D pour promouvoir le développement de l'industrie cinématographique mondiale en apportant des innovations ! »

CGS est l'une des principales marques internationales de PLF (Premium Large Format), qui s'engage à fournir des solutions exceptionnelles d'expérience de visionnage immersif. Au premier semestre 2018, CGS comptait plus de 320 cinémas dans 145 villes en Chine, qui viennent s'ajouter à ses déploiements existants à Hong Kong, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.

Le système CGS exclusif de la société offre au public des expériences cinématographiques immersives grâce à son écran de très grande taille, à son système audio multidimensionnel immersif, et à sa conception d'auditorium sur mesure. Ses technologies exclusives de remastering assurent une qualité d'image et un son époustouflants pour les contenus diffusés sur les écrans CGS. Le développement et la puissance croissante de CGS contribueront non seulement à promouvoir la qualité des présentations cinématographiques chinoises, mais favoriseront également le développement de l'industrie cinématographique chinoise.

