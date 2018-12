CGS zdobywa pierwszą nagrodę technologiczną CineAsia PLF

Zgodnie ze stanem faktycznym w listopadzie 2018 r. instalacje firmy CGS można znaleźć w 145 miastach na całym świecie, w tym w Hongkongu, Stanach Zjednoczonych i Azji Południowowschodniej. Firma CGS stała się także dostawcą docelowym dla kin ze względu na wysoką wartość marki. Od 2014 r. kina firmy CGS obsłużyły ponad 55 milionów klientów, tym samym potwierdzając atrakcyjność wśród widzów. Ze względu na wysoką rozpoznawalność wśród hollywoodzkich i chińskich studio nagraniowych firma CGS wyprodukowała ponad 540 masterów, w tym 266 chińskich tytułów i 274 tytuły w innych językach, spośród których wiele okazało się bestsellerami w tym roku.

W trakcie sympozjum „A Focus on China", które odbyło się pierwszego dnia festiwalu 2018 CineAsia dyrektor generalny firmy CGS Jimmy Chen, występujący w imieniu branży zaawansowanej technologii kinowej Chin, wyjaśnił własnościowe i technologiczne DNA firmy CGS i nakreślił, w jaki sposób firma dostała się na rynek międzynarodowy.

– Film to forma sztuki, w ramach której wszyscy reżyserzy dążą do ulepszenia efektów wizualnych przez zastosowanie zaawansowanej technologii pozwalającej na idealne zaprezentowanie kreacji filmowych. Format Premium Large Format (PLF) jest bez wątpienia najlepszym rozwiązaniem pod względem remasteringu i projekcji filmów. Jak wskazują dane za rok 2017 globalny rynek Premium Large Format (PLF) utrzymuje dwucyfrowy poziom wzrostu w ostatnich latach, a region Azji Pacyfiku rozwija się najszybciej w porównaniu do reszty świata ze względu na silnik w Chinach – powiedział dyrektor generalny firmy CGS Chen Jingmin. – Zdobycie wyróżnienia PLF Technology Award ma duże znaczenie dla CGS, firmy będącej przedstawicielem chińskich marek Premium Large Format (PLF), podkreślając uznanie na skalę światową, z jakim spotkały się chińskie zaawansowane technologie kinowe z prawami własności intelektualnej. Z dużym zaszczytem przyjmuję to wyróżnienie w imieniu firmy CGS i całej chińskiej branży filmowej. Chciałbym podziękować organizatorom 2018 CineAsia za uznanie i wsparcie kierowane w stronę CGS. W przyszłości będziemy nadal inwestować w badania i rozwój w celu promowania wzrostu globalnej branży filmowej poprzez innowacje – dodał dyrektor.

O CGS

Firma CGS jest jedną z wiodących międzynarodowych marek PLF (Premium Large Format). Firma z oddaniem pracuje nad zapewnianiem wyjątkowych, immersyjnych rozwiązań obrazu. W pierwszej połowie roku 2018 firma CGS zarządzała ponad 320 kinami w 145 miastach na całym świecie poza rozwiązaniami już wdrożonymi w Hongkongu, Stanach Zjednoczonych i Azji Południowowschodniej.

Własnościowy system firmy CGS zapewnia widzom kinowym immersyjne doznania przez ogromne ekrany, obiektowe, wielopłaszczyznowe systemy dźwiękowe i dostosowane projektowanie sal. Własnościowe technologie remasteringu firmy zapewniają jeszcze lepsze doznania dźwiękowe i wyższą jakość obrazu trafiającego na ekrany CGS. Rozwój i coraz większy zasięg firmy CGS nie tylko zasili promocję jakości chińskiej branży filmowej, ale także przyczynia się do jej rozwoju.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/795932/CGS_CineAsia_awards.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/795933/CGS_GM.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/795934/CGS_Jimmy_Chen.jpg

SOURCE China Film Digital Giant Screen (Beijing) Co., Ltd.