CGTN: Китай продолжит «зеленый переход» к углеродному пику и углеродной нейтральности

ПЕКИН, 22 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Китай будет активно проводить в жизнь свою политику, направленную на достижение пика углеродных выбросов к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году, заявил в пятницу заместитель министра экологии и охраны окружающей среды Чжай Цин (Zhai Qing).

Китай взял на себя эти обязательства на Генеральной Ассамблее ООН в 2020 году.

«Изменение климата является серьезной глобальной проблемой и вопросом, представляющим общий интерес для международного сообщества. Генеральный секретарь Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что решение проблемы изменения климата — это не то, о чем нас просят другие, а то, что мы хотим сделать, — заявил г-н Чжай на пресс-конференции в кулуарах 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК). —

Будучи крупнейшей развивающейся страной мира, Китай добьется самого большого в мире сокращения интенсивности выбросов углерода и перейдет от пика углеродных выбросов к углеродной нейтральности за кратчайший срок в истории, что в полной мере демонстрирует его чувство ответственности как великой державы».

Для достижения поставленных целей Китай ускорит переход к низкоуглеродным технологиям в ключевых областях и будет активно продвигать одновременное снижение загрязнения атмосферы и сокращение выбросов углерода, заявил г-н Чжай.

Он также добавил, что страна будет неуклонно и упорядоченно развивать национальный углеродный рынок, ускорять исследования, продвижение и применение низкоуглеродных технологий, а также стимулировать низкоуглеродное производство и экологичный образ жизни.

Значительный прогресс в переходе к экологически чистой экономике

Китай добился значительного прогресса в процессе перехода на низкоуглеродные технологии.

По словам Чжая, в последнее десятилетие в стране сохранялись средние темпы экономического роста на уровне 6,6% при среднегодовом темпе роста потребления энергии всего на 3%.

Он отметил, что в 2020 году интенсивность углеродных выбросов в Китае сократилась на 48,4% по сравнению с 2005 годом, превысив целевой показатель, который Китай обязался достичь перед международным сообществом.

В 2021 году выбросы углекислого газа на единицу ВВП сократились на 34,4% по сравнению с 2012 годом.

В том же году доля угля в первичном энергетическом балансе Китая сократилась до 56% с 68,5% в 2012 году и 72,4% в 2005 году. В то же время доля неископаемых источников энергии в общем энергопотреблении достигла 16,6%.

В 2021 году установленная мощность возобновляемых источников энергии Китая превысила 1 миллиард киловатт, при этом энергия ветра, солнца, воды и биомассы заняла первое место в мире.

По словам г-на Чжая, страна также добилась наибольшего увеличения лесных ресурсов и достигла крупнейшей в мире площади лесонасаждений, став лидером глобальных усилий по озеленению.

По данным исследования Бостонского университета, опубликованного в журнале Nature Sustainability в 2019 году, в котором отслеживаются спутники НАСА с 2000 по 2017 год, на долю одного лишь Китая приходится 25% глобального чистого прироста листовой поверхности, составляющего всего 6,6% мирового растительного покрова.

Кроме того, страна запустила крупнейший в мире углеродный рынок с точки зрения объемов выбросов парниковых газов, эффективно играя роль рыночного механизма в борьбе с выбросами парниковых газов и содействии переходу к низкоуглеродному производству.

Активный вклад в глобальное управление процессами изменения климата

Как отметил г-н Чжай, Китай также активно участвует в глобальном управлении процессами изменения климата.

Китай поддерживает многосторонний подход и принцип общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей, сказал он, добавив, что его страна способствовала подписанию, вступлению в силу, а также реализации Парижского соглашения.

Китай принимает активное участие в сотрудничестве по линии Юг-Юг по вопросам изменения климата. По словам г-на Чжая, страна делает все возможное для помощи другим развивающимся странам, особенно малым островным государствам, странам Африки и наименее развитым странам в укреплении их потенциала реагирования на изменение климата для смягчения негативных последствий изменения климата.

Кроме того, по его словам, был достигнут значительный прогресс в содействии экологически безопасному развитию инициативы «Один пояс и один путь» (ОПОП). Проект ОПОП, предложенный Китаем в 2013 году, предусматривает создание торговых и инфраструктурных сетей, связывающих Азию с Европой и Африкой вдоль древних маршрутов Шелкового пути.

По словам г-на Чжая, в 2019 году Китай создал Международную коалицию за экологически чистое развитие проекта «Один пояс и один путь», которая работает над укреплением политического диалога и совместных исследований, а также поддерживает Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В настоящее время Коалиция насчитывает более 150 партнеров из более чем 40 стран.

Предпринимаются усилия по совершенствованию инноваций и обмена «зелеными» технологиями, а также созданию кадрового резерва в области рационального природопользования.

«Мы подготовили около 3000 специалистов по рациональному природопользованию, экспертов и ученых из более чем 120 стран, что способствует формированию консенсуса и синергии в интересах экологически безопасного развития», — заявил г-н Чжай.

В перспективе Китай будет сотрудничать со всеми сторонами, чтобы активно участвовать в глобальном управлении процессами изменения климата. По его словам, это будет способствовать созданию справедливой и рациональной глобальной системы управления процессами изменения климата для достижения взаимовыгодных результатов, дальнейшему углублению сотрудничества по линии Юг-Юг по вопросам изменения климата, а также увеличению вклада силы, мудрости и решений Китая в борьбу с глобальным изменением климата.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-21/China-to-continue-green-transition-toward-carbon-peak-and-neutrality-1ejn24Q034Y/index.html

SOURCE CGTN