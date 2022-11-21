CGTN: Китай призывает членов АТЭС к ускоренному цифровому и устойчивому развитию

ПЕКИН, 21 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Цифровая экономика и экологически безопасное развитие стали основными тенденциями глобальных экономических и социальных преобразований.

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу настоятельно призвал всех членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) укреплять экономическое и техническое сотрудничество, а также ускорять скоординированное цифровое и экологически безопасное развитие.

На 21 страну АТЭС с общим населением 2,9 миллиарда человек приходится более 60% всего мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и около половины объема мировой торговли. Этот регион обладает глобальным статусом, и достижение скоординированного цифрового и экологически безопасного развития имеет жизненно важное значение.

Взаимосвязь между цифровой и экологически безопасной экономикой

Цифровизация и устойчивый рост взаимозависимы и подкрепляют друг друга, заявил на пресс-конференции 7 ноября представитель Управления по вопросам киберпространства Китая Ван Сун (Wang Song).

Г-н Ван сделал это замечание во время презентации информационного документа под названием «Совместное построение сообщества с общим будущим в киберпространстве», который был опубликован Информационным управлением Государственного совета Китая. В документе содержится призыв к «совместным усилиям по координации перехода к цифровизации и экологически безопасному росту».

Г-н Ван добавил, что цифровые технологии играют все более важную роль в развитии экологически безопасной экономики. По его словам, к 2030 году промышленные предприятия в Китае сократят выбросы углерода на 12,1 млрд тонн благодаря развитию цифровых технологий.

Китай и другие члены АТЭС сотрудничают в области цифровой экономики

Китай сделал развитие цифровой экономики национальной стратегией.

Согласно докладу Государственного совета, представленному на рассмотрение Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей 28 ноября, по масштаб цифровой экономики Китая занимает второе место в мире на протяжении многих лет.

Устойчивый прогресс был также достигнут в сотрудничестве по вопросам цифровой экономики между Китаем и другими странами АТЭС.

В апреле 2018 года в Бангкоке китайская группа Alibaba и правительство Таиланда подписали соглашение, в рамках которого стороны сотрудничают в области электронной коммерции, цифровой логистики, туризма и подготовки кадров.

По данным Министерства торговли Китая, в мае 2022 года компания открыла в Таиланде центр обработки данных для укрепления цифрового инновационного потенциала местных предприятий.

Согласно информации компании, с Alibaba также сотрудничают Филиппины и Австралия в сфере розничной торговли и логистики, финансов и финтеха, цифровых развлечений и услуг для государственных предприятий.

Было также укреплено сотрудничество в области цифровых платежей. В ноябре компания China Unicom заявила, что с начала этого года в Юго-Восточной Азии было выпущено более шести миллионов карт UnionPay, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На сегодняшний день в 10 странах АСЕАН, из которых семь являются членами АТЭС, было выдано более 40 миллионов карточек UnionPay.

Экологически безопасное развитие Китая

Экологически безопасный рост обеспечивает практический и гибкий подход к достижению устойчивого развития мировой экономики.

На 20-м всекитайском съезде Коммунистической партии Китая прозвучал призыв к стране ускорить переход к модели экологически безопасного развития, стимулировать экологически чистые и низкоуглеродные отрасли промышленности и продвигать экологически чистые и низкоуглеродные модели производства и жизни.

Китай стремится достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.

Объем национального углеродного рынка страны достигает около 4,5 млрд тонн выбросов углекислого газа, что делает его крупнейшим в мире после всего одного года существования, заявил Чжао Инмин (Zhao Yingmin), глава китайской делегации на 27-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, состоявшейся в Шарм-эш-Шейхе (Египет) 8 ноября.

Крупнейший китайский производитель электромобилей и гибридных автомобилей BYD подписал в сентябре с таиландским промышленным застройщиком WHA Group соглашение о строительстве нового завода по производству электромобилей в Таиланде с запланированной годовой мощностью в 150 000 единиц.

Согласно февральскому докладу Китайского совета по развитию международной торговли, в целях развития своего рынка электромобилей в надежде на то, что доля электромобилей в автопроизводстве достигнет 30%, Таиланд приступил к реализации нового раунда инвестиционной и стимулирующей политики, направленной на стимулирование инвестиций во все промышленную цепочку электромобилей.

Выход компании BYD на рынок Таиланда поможет автомобильной промышленности этой страны приблизиться к достижению данной цели, а также поможет ей стать глобальным центром производства электромобилей, заявил соучредитель и председатель правления компании WHA Джарипорн Джарукорнсакул (Jareeporn Jarukornsakul).

Автопроизводитель надеется, что его технологии электромобилей будут способствовать развитию отрасли производства электромобилей в Таиланде, заявил генеральный менеджер отдела продаж компании BYD в Азиатско-Тихоокеанском регионе Лю Сюэлян (Liu Xueliang).

Китай настоятельно призвал свои предприятия включать экологически безопасное развитие во все зарубежные инвестиции и сотрудничество в соответствии с руководящими принципами, опубликованными Министерством торговли и Министерством экологии и охраны окружающей среды Китая в 2021 году.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-20/China-urges-faster-digital-green-development-among-APEC-members-1f5mSw5e1ri/index.html

SOURCE CGTN