CGTN: Китай и Филиппины продолжат сотрудничество на новом этапе двусторонних отношений

ПЕКИН, 5 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Китай и Филиппины обязались развивать свое всеобъемлющее стратегическое сотрудничество, подписав в среду документы о сотрудничестве в различных областях, включая сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь», в области сельского хозяйства и рыболовства, инфраструктуры, финансов, таможни, электронной торговли и туризма.

Соглашение было достигнуто в ходе переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Филиппин Фердинандом Ромуальдесом Маркосом-младшим, который стал первым главой иностранного государства, посетившим Китай в новом году.

Это также первый визит президента Маркоса в Китай после его вступления в должность и его первый официальный визит в страну, не входящую в АСЕАН, что в полной мере подтверждает то большое значение, которое Китай и Филиппины придают двусторонним отношениям.

В 1974 году Маркос сопровождал свою мать, бывшую первую леди Имельду Маркос, во время поездки в Пекин. Две страны установили дипломатические отношения в следующем году.

Координация стратегий развития

Китай всегда уделяет приоритетное внимание Филиппинам в своей дипломатии добрососедства и рассматривает свои отношения с Филиппинами с точки зрения как стратегической, так и общей перспективы, заявил Си Цзиньпин.

Он сказал, что стороны договорились о сотрудничестве в четырех ключевых областях — сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика, культурные и межличностные обмены — и призвал к дальнейшим шагам по ускорению динамики развития и созданию новых возможностей в этих областях.

Си Цзиньпин добавил, что Китай готов сотрудничать с Филиппинами для надлежащего решения морских вопросов путем дружеских консультаций и возобновить переговоры о разработке месторождений нефти и газа.

Маркос заявил, что Филиппины готовы использовать потенциал Китая, продолжать обогащать содержание двусторонних отношений и углублять сотрудничество в области сельского хозяйства, инфраструктуры, энергетики, культуры, торговли, инвестиций, науки и техники, а также цифровой экономики.

По его словам, Китай является сильнейшим партнером Филиппин по международному сотрудничеству. «Ничто не может помешать продолжению и развитию дружбы между двумя странами», — сказал он.

В 2021 году Китай стал крупнейшим торговым партнером Филиппин, а общий объем торговли между двумя странами составил 38,35 млрд долларов США. По данным Государственного комитета КНР по развитию и реформам, Китай был для Филиппин вторым по величине рынком экспорта с оборотом 11,55 млрд долларов США и одним из крупнейших рынков импорта с оборотом 26,8 млрд долларов США.

Китай также является одним из основных источников официальной помощи Филиппинам на цели развития и был вторым по величине поставщиком туристов до пандемии COVID-19.

Предложенная Китаем инициатива «Один пояс, один путь» тесно координируется с филиппинскими программами инфраструктурного развития «Строить, строить больше» и «Строить лучше и больше».

Укрепление регионального сотрудничества

По словам Си Цзиньпина, Китай готов сотрудничать с Филиппинами и другими странами АСЕАН, чтобы сосредоточиться на сотрудничестве и развитии и сохранить центральную роль АСЕАН в региональном сотрудничестве.

Отметив, что и Китай, и Филиппины являются развивающимися странами Азии, он сказал, что развитие обеих стран основано на добрососедских и дружеских отношениях, а также на взаимовыгодном сотрудничестве в рамках большой азиатской семьи.

По его словам, Китай высоко ценит поддержку Филиппинами Глобальной инициативы в области развития и Глобальной инициативы в области безопасности и готов сотрудничать с Филиппинами в целях усиления взаимной поддержки и защиты общих интересов обеих стран и других развивающихся стран.

Маркос заявил, что Филиппины придерживаются политики «одного Китая».

«Я надеюсь на продолжение тесного общения с председателем Си Цзиньпином, укрепление сотрудничества во всех областях, открытие новой главы в двусторонних отношениях и совместную работу для более эффективного решения проблем и задач, с которыми сталкиваются обе страны», — заявил он.

Во вторник, отправляясь в Китай с трехдневным государственным визитом, Маркос также подчеркнул, что он «откроет новую главу» во всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Китаем.

Во время визита Маркоса в Китай обе стороны опубликуют совместное заявление.

https://news.cgtn.com/news/2023-01-04/Xi-holds-talks-with-Philippine-president-in-Beijing-1gk3hMeQGGI/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=hpGu-3_29aA

SOURCE CGTN