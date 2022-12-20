CGTN: Новые подходы: почему Китай сейчас ослабляет свои ограничения, связанные с COVID-19

ПЕКИН, 20 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, постоянно мутирует. С начала пандемии три года назад вирус распространялся по миру в различных формах: альфа, бета, дельта, гамма, а затем и омикрон, унося миллионы жизней.

Ву Зуню (Wu Zunyou), главный эпидемиолог Китайского центра по борьбе с заболеваниями и их профилактике, заявил в субботу на ежегодном совещании, что если бы последние меры по ослаблению ограничений были приняты в начале этого года, то в 2022 году на материковой части Китая от COVID погибло бы от 866 000 до 1 миллиона человек.

К ноябрю, когда Китай объявил о своей новой политике смягчения ряда строгих мер, направленных на мониторинг и сокращение распространения COVID-19, в стране было зарегистрировано более 5000 смертей от этого вируса.

Низкий уровень смертности среди населения, составляющего 1,4 миллиарда человек, оказался нелегким делом. Когда многие страны пробовали постепенно отказываться от более строгих мер на протяжении последних трех лет, Китай не последовал их примеру.

В течение последних трех лет, где бы и когда бы ни возвращался COVID-19, местные органы власти пытались как можно скорее прекратить распространение вируса, даже несмотря на то, что это означало временное замедление социальной мобильности и экономической деятельности.

Страна выпустила и актуализировала девять версий Протокола диагностики и лечения COVID-19, служащего для контроля за распространением и своевременного лечения пациентов с COVID-19.

Известный китайский эксперт по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань (Zhong Nanshan) заявил на прошлой неделе на лекции по борьбе с омикроном в университете Сунь Ятсена, что вскоре появится новая версия, добавив, что она будет способствовать экономическому развитию на основе активной профилактики и борьбы с пандемией.

Согласно заявлению китайской Национальной комиссии по здравоохранению, все эти меры, основанные на новейшей ситуации и мутации вируса, были введены для сдерживания распространения вируса более научно обоснованным и целенаправленным образом.

Менее смертоносный Omicron

Исследователи обнаружили, что патогенность и вирулентность омикрона ниже по сравнению с предыдущими штаммами COVID-19.

Исследование, проведенное учеными Гонконгского университета в Специальном административном районе Гонконг и Хайнаньского медицинского университета в провинции Хайнань на юге Китая, опубликованное в журнале Nature 21 января, показало, что репликация и патогенность омикрона вируса SARS-CoV-2 у мышей снижаются по сравнению с штаммом дикого типа и вариантами альфа, бета и дельта.

Нельтье ван Доремален (Neeltje van Doremalen), исследователь лаборатории вирусологии Национального института аллергии и инфекционных заболеваний при Национальных институтах здравоохранения США, в ноябре обнародовал аналогичное заключение в журнале Science Advances. Данные показали, что омикрон реплицируется у макак-резус до более низких уровней, чем дельта, что приводит к снижению клинических заболеваний.

Следующий шаг Китая на фоне распространения штамма омикрон

Китайские исследователи оптимистично смотрят на нынешнюю ситуацию, когда доминирующим вирусом является омикрон.

Эпидемиолог Ву заявил, что доля тяжелых и критических случаев заболевания среди всех подтвержденных случаев в Китае сократилась с 16,47% в 2020 году до 3,32% в 2021 году. По состоянию на 5 декабря 2022 года она составляла 0,18%.

Чжан Вэнхун (Zhang Wenhong), руководитель Центра инфекционных заболеваний Шанхайской больницы Хуашан Фуданьского университета, заявил на конференции, что по мере того как иммунная система человека постепенно приходит к балансу с омикроном, вероятность того, что появится более заразный штамм, невелика.

Уже понятно, что Китай справился с пандемией, и что тенденция не обратится вспять, заявил г-н Чжан, но пожилые и другие уязвимые группы все еще нуждаются в надлежащей защите, и призвал пожилых людей к вакцинации.

Китайское правительство недавно опубликовало план, направленный на расширение вакцинации пожилого населения в целях более эффективной защиты этой уязвимой группы.

В плане содержится призыв к увеличению доли вакцинированных среди людей в возрасте от 80 лет и старше, а также к дальнейшему росту доли вакцинированных среди людей в возрасте от 60 до 79 лет.

14 декабря Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус (Tedros Adhanom Ghebreyesus) заявил, что он «надеется» на то, что пандемия COVID-19 перестанет считаться глобальной чрезвычайной ситуацией в будущем году.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-19/-New-Approaches-Alpha-to-Omicron-why-China-is-easing-COVID-controls-1fS73iihxZu/index.html

SOURCE CGTN