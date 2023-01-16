CGTN: Китай защищает жизни людей и делится опытом глобальной борьбы с COVID-19

ПЕКИН, 16 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Народ Китая переживает напряженную зиму после того, как в стране был снижен уровень борьбы с COVID-19.

Это прорыв в трехлетней борьбе страны с пандемией, однако впереди нас все еще ждут испытания.

На протяжении всего пути Китай делал все возможное для защиты своего народа и делился своим ценным опытом со всем миром.

Жизни защищены

Согласно заявлениям на пресс-конференции, проведенной в субботу Госсоветом по Профилактике и Контролю COVID-19, в Китае наблюдается снижение числа пациентов с лихорадкой, а также экстренных и критических случаев COVID-19 по всей стране.

Количество критических случаев в больницах на 5 января достигло пика в 128,000, а 12 января снизилось до 105,000, заявил руководитель Цзяо Яхуэй бюро Medical Administration (Медицинского Управления) при National Health Commission (NHC) (Национальной Комиссии Здравоохранения).

Чтобы найти баланс между спасением жизней и обеспечением экономической активности, политика Китая в отношении COVID-19 выиграла время, за которое были разработаны более эффективные меры защиты, а вирус стал менее смертельным.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 13 января во всем мире было зарегистрировано более 661 миллиона подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и более 6.7 миллиона – со смертельным исходом.

По данным ВОЗ на 13 января уровень смертности в Китае составил 2.29 на 100,000 человек, что 1/37 от среднего глобального показателя и 1/143 от показателей в США.

По данным ВОЗ, по состоянию на 13 января коэффициент смертности в Китае составил 0.31%, – что значительно ниже среднего показателя по всему миру и показателя в 1.09% в США.

Придерживаясь девиза "люди превыше всего, жизнь превыше всего", лежащей в основе его политики по борьбе с COVID-19, в последние три года Китай обязан своим низким уровнем смертности строгим мерам по профилактике и контролю.

"Исходя из среднего глобального уровня заболеваемости, в Китае предотвращено около 47.84 миллионов инфекций и 950,000 смертей", - заявил главный эпидемиолог Chinese Center for Disease Control and Prevention (Китайского Центра по Контролю и Профилактике Заболеваний) Ву Зунью на открытом заседании в ноябре 2021г.

В то же время, г-н Ву представил цифры, объясняющие, почему Китай должен придерживаться своей политики "динамичного нуля", несмотря на то, что США и некоторые европейские страны ослабили свои стратегии по профилактике и контролю.

Если проводить прогнозирование, опираясь на коэффициент смертности в США, Китай предотвратил более 3 миллионов смертей, добавил г-н Ву.

Обмен опытом

При первой вспышке в 2020 году Китай предпринял решительные меры для предотвращения дальнейшей передачи вируса путем закрытия каналов выхода, что дало международному сообществу ценное время для подготовки.

Китай постоянно делится информацией об этой эпидемии. Он оперативно сообщил ВОЗ о вспышке заболевания, поделился результатами секвенирования генома со всем миром и опубликовал свои протоколы по контролю и лечению. Все эти шаги способствовали профилактике и контролю COVID-19 в международном сообществе, а также исследованиям и разработке вакцин и средств тестирования.

По данным NHC, в целях обмена опытом страна организовала более 300 мероприятий по борьбе с эпидемией и медицинскому лечению в более чем 180 странах и регионах, и более 10 международных организациях. Кроме того, для оказания помощи на линии фронта 37 медицинских бригады были направлены в 34 страны.

За последние три года Китай обновил 10 экспериментальных выпусков протоколов по диагностике и лечению COVID-19. Поскольку было установлено, что традиционная китайская медицина (TCM) доказала свою пользу в лечении этого заболевания, с целью внедрения методов диагностики и лечения ТСМ Китай провел более 100 видеообменов и трансляций в более чем 150 странах и регионах.

Разработанные медицинские инструменты

Во время драгоценного периода с низким уровнем инфицирования, полученного благодаря его политике, в Китае усердно работали над разработкой лекарственных средств от COVID-19, и одновременно продвигая вакцинацию.

Учреждением по Регулированию Медицинской Продукции Китая для экстренного использования были одобрены как отечественные, так и импортные препараты. В настоящее время в Китае изучаются и разрабатываются более 10 пероральных препаратов для лечения COVID-19.

На сегодняшний день National Medical Products Administration (Национальное Управление Медицинской Продукции) одобрило 13 вакцин от COVID-19 для сбыта или экстренного применения в Китае. Эти препараты можно вдыхать или применять посредством инъекций и в виде назального спрея.

Для создания защитного барьера против вируса китайское правительство предоставило всем бесплатные вакцины и продолжает повышать уровень вакцинации. По состоянию на середину декабря 2022 года число полностью вакцинированных людей в Китае составило более 90 процентов от общей численности населения.

Между тем, согласно данным Министерства Иностранных Дел, более 4.6 миллионов китайских граждан, живущих и работающих в 180 странах, получили пользу от кампании вакцинации Spring Sprout «Весенний Росток» – глобальной кампании Китая по вакцинации своих граждан, живущих и работающих за границей.

Китай стал первой страной, объявившей о том, что сделает свою вакцину против COVID-19 глобальным общественным благом. Китай также выступил инициатором отказа от прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19 и организации совместного производства с развивающимися странами. Страна предложила более 2.2 миллиардов доз вакцин более чем 120 странам и международным организациям.

Китай также предоставил сотни миллиардов материалов по борьбе с эпидемией 153 странам и 15 международным организациям.

https://news.cgtn.com/news/2023-01-15/China-protects-lives-shares-experience-in-global-COVID-19-fight--1gBV8M2PGGA/index.html

SOURCE CGTN