CGTN: Китай приглашает иностранные компании разделить дивиденды его дальнейшего развития

ПЕКИН, 18 октября. 2022 /PRNewswire/ -- Китай приглашает компании со всего мира к инвестированию в страну и продолжает делиться дивидендами от своего развития по мере перехода китайской экономики от стремительного роста к качественному развитию, заявил в понедельник высокопоставленный чиновник высшего органа экономического планирования страны.

CGTN: China welcomes foreign firms to share the dividends of its further development

«Дверь Китая откроется шире», — заявил вице-председатель Национальной комиссии по развитию и реформам (НКРР) и член Руководящей группы КПК Чжао Ченсин (Zhao Chenxin) на пресс-конференции, проведенной на фоне 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК), являющегося важнейшим политическим событием в стране.

Модель развития с двойной циркуляцией, в которой внутренние и внешние рынки могут укреплять друг друга, с внутренним рынком в качестве основы, не означает, что Китай хочет свернуть с открытости или даже стремится к самодостаточной экономике, уточнил г-н Чжао.

Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал, что новая модель развития представляет собой открытую двойную циркуляцию, охватывающую как внутренние, так и внешние рынки, а не замкнутую на себя петлю.

Г-н Чжао отметил, что китайская экономика уже давно глубоко интегрирована в мировую экономику, добавив, что внутренние и внешние рынки взаимозависимы и взаимно усиливают друг друга.

Китай продолжает поощрять иностранные инвестиции

Г-н Чжао сказал, что Китай активизирует усилия по стимулированию иностранных инвестиций, добавив, что страна выпустит Каталог поощряемых отраслей для иностранных инвестиций на 2022 год, что еще больше расширит сферу охвата поощряемых отраслей для иностранных инвестиций.

Он отметил, что экономика Китая переходит от стремительного роста к качественному развитию, и страна также сталкивается с новой ситуацией в плане привлечения иностранных инвестиций.

По его словам, Китай увеличит политическую поддержку иностранных инвестиций в таких областях, как современное производство, высококачественные услуги, высокие технологии, энергосбережение и защита окружающей среды.

По словам г-на Чжао, будет также оказываться политическая поддержка иностранным инвестициям в менее развитых центральных, западных и северо-восточных регионах Китая.

Кроме того, страна запустит шестую серию крупных проектов, финансируемых из-за рубежа, и поможет им своевременно устранить трудности в процессе инвестиций, производства и эксплуатации, чтобы обеспечить беспрепятственное осуществление проектов.

Кроме того, Китай продолжит оптимизацию услуг для предприятий, финансируемых из-за рубежа, и обеспечит дополнительное удобство для международных инвестиций, обменов и сотрудничества в целях предотвращения распространения пандемии COVID-19.

По словам г-на Чжао, за первые восемь месяцев текущего года фактически используемые прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в материковый Китай выросли на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 892,74 млрд юаней (127,39 млрд долл. США) на фоне пандемии COVID-19, сложной международной ситуации и слабости трансграничных инвестиций.

В частности, он отметил, что в высокотехнологичных отраслях приток ПИИ вырос на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Приток ПИИ в западный регион страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 43%. Далее следуют центральный и восточный регионы с ростом на 27,6% и 14,3% соответственно.

«В целом транснациональные компании уверены в инвестировании в Китай и оптимистично смотрят на китайский рынок в долгосрочной перспективе, — заявил г-н Чжао. —

Китай будет содействовать открытости на более высоком уровне для внешнего мира, активизировать усилия по привлечению иностранных инвестиций и повышать позитивную роль иностранных инвестиций в содействии качественному развитию страны».

Восстанавливающаяся экономика с огромными возможностями

По словам г-на Чжао, экономика Китая продемонстрировала существенное восстановление в третьем квартале.

«Потребительские цены выросли умеренно, что резко контрастирует с высокой глобальной инфляцией, и занятость оставалась в целом стабильной».

Он подчеркнул, что экономика Китая восстанавливается и возобновляет свой рост, несмотря на некоторые колебания, вызванные неожиданными факторами в этом году, такими как внешняя среда, пандемия и экстремальные погодные условия.

По словам г-на Чжао, для укрепления экономики реализуется целый ряд стратегий, и основные экономические показатели промышленности, сферы услуг, инвестиций и потребления восстанавливаются.

Экономика страны по-прежнему переживает многочисленные пертурбации. Но перед лицом последствий неожиданных факторов экономика Китая стабилизировалась и восстановилась за относительно короткий период времени, продемонстрировав высокую устойчивость и огромный потенциал, отметил г-н Чжао.

Согласно его словам, Китай, население которого превышает 1,4 миллиарда человек, имеет крупнейший в мире средний класс и пользуется преимуществами в качестве огромного рынка.

Это, наряду с развитой инфраструктурой, промышленными комплексами и цепочками поставок, заложило прочную основу и предлагает различным компаниям возможности для развития.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-17/China-welcomes-foreign-firms-to-share-the-dividends-of-its-development-1ectGQhMSl2/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=wj0CF5VHTVg

SOURCE CGTN