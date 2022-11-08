CGTN: Шанхай считает научно-технические инновации ключевой движущей силой развития

ПЕКИН, 8 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Шанхай, экономический центр Китая, вновь пригласил ведущих ученых мира на Всемирный форум лауреатов (WLF) — ежегодное торжество, чествующее ученых, подчеркивая этим, что научно-технические инновации являются одной из ключевых движущих сил качественного развития города.

Пятый Форум WLF, являющийся одним из крупнейших в мире мероприятий в области научно-технического прогресса, ежегодно проводимых здесь с 2018 года, начал свою работу в воскресенье под тематическим названием «Наука, вперед: к созданию светлого будущего».

Более 60 ведущих ученых из более чем 20 стран и регионов, включая 27 нобелевских лауреатов, посетили двухдневное мероприятие как онлайн, так и лично.

Два ученых получили премию WLA

На церемонии открытия в воскресенье первая премия Всемирной ассоциации лауреатов (WLA), международная научная премия, учрежденная в Шанхае в 2021 году, была вручена двум ученым.

Премия WLA 2022 года в области медико-биологических наук была вручена немецкому биохимику Дирку Гёрлиху (Dirk Görlich) за его ключевые открытия, объясняющие механизм и селективность переноса белков между цитоплазмой и ядром, а премия WLA 2022 года в области информатики и математики была вручена американскому исследователю Майклу И. Джордану (Michael I. Jordan) за его фундаментальный вклад в основы машинного обучения и его применение.

Помимо медали и сертификата, каждый из них также получил денежную премию в размере 10 млн юаней (около 1,39 млн долл. США).

Учрежденная WLA премия, которой распоряжается фонд WLA, имеет целью поддержку выдающихся исследователей по всему миру и признание их вклада в науку. Лауреаты премии WLA были официально объявлены 29 сентября.

Развитие науки и техники для всего человечества

По словам председателя WLA и лауреата Нобелевской премии по химии 2006 года Роджера Корнберга (Roger Kornberg), WLA была основана на концепции «науки и техники для общей судьбы человечества» и трех задачах: развитие фундаментальной науки, поддержка международного сотрудничества и содействие развитию молодых ученых.

Он отметил, что мир меняется, и наука может помочь людям справиться с проблемами и даже полностью решить их в будущем, добавив, что форум предоставляет участникам уникальную возможность для общения с ведущими мировыми экспертами.

За последние годы форум WLF стал значительным каналом установления связей между ведущими учеными мира и важной платформой для диалога на высоком уровне в мировом научном сообществе.

Китай подчеркнул важность расширения международного обмена и сотрудничества в области науки и техники на 20-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая, заявил президент Китайской ассоциации науки и техники (CAST) Ван Ган (Wan Gang).

«Китайское научно-техническое сообщество привержено общечеловеческим ценностям и будет следовать идее развития науки и техники на благо всех», — отметил он.

Шанхай планирует стать международным центром научно-технических инноваций

Секретарь Шанхайского городского комитета партии Чэнь Цзинин (Chen Jining) заявил на церемонии открытия, что за последние восемь лет в городе уже произошло значительное развитие научно-технического потенциала, при этом научно-технические инновации стали важной движущей силой его непрерывного развития.

В сентябре 2021 года город опубликовал свой 14-й пятилетний план (на 2021–2025 годы) по превращению в научно-технический инновационный центр глобального значения.

Согласно плану, к 2025 году Шанхай планирует увеличить интенсивность своих инвестиций в исследования и разработки, что составит примерно до 4,5% его ВВП. В частности, доля финансирования фундаментальных исследований достигнет 12%.

Также планируется, что к 2025 году доля добавленной стоимости стратегических развивающихся отраслей увеличится до 20% ВВП города, что на три процентных пункта превышает общий целевой показатель по стране.

К 2025 году в городе будет более 26 000 высокотехнологичных предприятий и 560 научно-исследовательских центров, финансируемых из-за рубежа.

«Сотрудничество и открытость будут неуклонно расти», — заявил г-н Чэнь, добавив, что Шанхай будет создавать инновационную платформу более высокого качества, предоставлять удобные услуги ученым со всего мира и создавать первоклассную деловую среду.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-07/Shanghai-eyes-sci-tech-innovation-as-key-driving-force-for-development-1eLkHdc1WOA/index.html

SOURCE CGTN