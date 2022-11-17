CGTN: Китай призывает к цифровому сотрудничеству для восстановления мировой экономики

ПЕКИН, 17 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Достижение глобального консенсуса и укрепление уверенности в восстановлении мировой экономики — важнейшая задача 17-го саммита стран «Большой двадцатки» (G20), проходящего под девизом «Восстанавливаться вместе, становиться сильнее».

Цифровая экономика, как новая движущая сила глобального экономического роста, имеет огромное значение. Добавленная стоимость цифровой экономики в 47 странах мира достигла $38,1 трлн в 2021 году, увеличившись на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно отчету под названием «Доклад о мировом развитии Интернета в 2022 году».

В этой связи Китай в среду призвал страны «Большой двадцатки» приложить совместные усилия для развития цифрового сотрудничества, чтобы плоды развития цифровой экономики приносили пользу людям всех стран.

Формирование глобальной цифровой экономической парадигмы

«Китай готов продолжить сотрудничество со странами G20 для совместного построения глобальной цифровой экономической парадигмы, обеспечивающей преимущества для всех, сбалансированность, координацию, инклюзивность, взаимовыгодное сотрудничество и всеобщее процветание», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время своего выступления на саммите на индонезийском курортном острове Бали.

Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо придерживаться многостороннего подхода, и призвал к укреплению международного сотрудничества.

Отметив, что развитие должно стать приоритетом, китайский лидер заявил, что цифровой разрыв должен быть преодолен, а инновации должны служить движущей силой для восстановления после пандемии.

На саммите «Большой двадцатки» в Ханчжоу в 2016 году Китай впервые включил цифровую экономику в повестку дня G20, пообещав внедрить инновационные модели развития и использовать их возможности для роста.

На следующих саммитах группы в 2017 и 2018 годах мировые лидеры также провели обстоятельные обсуждения по вопросу укрепления сотрудничества в области развития цифровой экономики и решения проблем, порождаемых новыми технологиями.

За эти годы несколько саммитов «Большой двадцатки» четко показали, что цифровая экономика становится все более важной движущей силой глобального экономического роста, а G20, в состав которой входят страны с крупнейшими экономиками мира, представляет собой ведущую силу в развитии цифровой экономики.

Китай в действии

Китайский лидер также подчеркнул, что Китай продолжит сотрудничество со странами «Большой двадцатки» для формирования «сбалансированного, скоординированного и инклюзивного» глобального ландшафта цифровой экономики, который принесет выгоду всем, обеспечив взаимовыгодное сотрудничество и общее процветание.

По словам Си Цзиньпина, Китай выступил с инициативой создания «Цифрового Шелкового пути» и определил цифровую экономику в качестве ключевой области сотрудничества в рамках Глобальной инициативы в области развития.

Китай предложил План действий «Большой двадцатки» в области цифровых инноваций и сотрудничества, направленный на содействие инновационному применению цифровых технологий и обеспечение всеобщей выгодности и доступности результатов инноваций, и приветствует участие в нем всех сторон, сказал Си Цзиньпин.

Китай, как вторая по величине экономика мира и крупнейшая развивающаяся страна, придает большое значение развитию цифровой экономики, а его цифровое развитие придаст новый импульс восстановлению мировой экономики и создаст новые возможности для всеобщего развития.

Согласно отчету Китайской академии исследований киберпространства, опубликованному 9 ноября, за последнее десятилетие Китай добился значительного прогресса в цифровой экономике, стоимость которой в 2021 году достигла 45,5 трлн юаней (около 6,3 трлн долларов США), что составляет 39,8% ВВП страны.

К июню 2022 года в Китае насчитывалось 1,05 миллиарда интернет-пользователей, а уровень проникновения Интернета достиг 74,4%, говорится в аналитическом докладе под названием «Совместное создание сообщества с общим будущим в киберпространстве», опубликованном Информационным бюро Госсовета Китая 7 ноября.

Согласно этому документу, Китай имеет крупнейшую в мире сеть 5G и является одним из мировых лидеров в области стандартов и технологий 5G. В стране насчитывается 1,85 миллиона вышек сотовой связи 5G и 455 миллионов абонентов сотовой связи 5G.

Тем не менее, 14-й Пятилетний план (на 2021–25 годы) и долгосрочные цели на период до 2035 года, в которых намечен план нового пути Китая к полномасштабному строительству современного социалистического государства, ясно дают понять, что Китай будет и впредь прилагать усилия к развитию цифровой экономики.

Согласно плану, страна планирует увеличить долю добавленной стоимости основных отраслей цифровой экономики в своем ВВП до 10% в 2025 году по сравнению с 7,8% в 2020 году.

Согласно плану, к 2025 году в Китае цифровая трансформация промышленности выйдет на новый уровень, цифровые государственные услуги станут более инклюзивными, а система управления цифровой экономикой заметно улучшится.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-16/China-calls-for-digital-cooperation-to-boost-global-economic-recovery-1f0OuLDSeCQ/index.html

SOURCE CGTN