CGTN: Частный сектор помогает восстановиться пострадавшей от вируса экономике Китая

ПЕКИН, 30 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Высшее руководство Китая приняло на себя обязательство оказывать решительную поддержку частному сектору в целях восстановления экономики, пострадавшей от COVID-19, поскольку быстрый рост частного сектора играет важную роль в создании новых рабочих мест, стимулировании технологических инноваций и стабилизации экономического роста.

Центральная конференция по экономической деятельности, которая была проведена в середине декабря с целью определения экономических приоритетов на 2023 год, призвала к равному обращению с частными предприятиями и подчеркнула необходимость правовой защиты имущественных прав частных предприятий и интересов предпринимателей.

На конференции была выражена надежда на общее улучшение экономики и мощный рост рынка в следующем году, а также было рекомендовано увеличить участие частного капитала в строительстве ключевых национальных проектов.

Частный сектор экономики продолжает расти, несмотря на проблемы, вызванные пандемией COVID-19. С января 2020 года по август 2022 года число китайских частных предприятий увеличилось с 35,2 миллиона до 47,0 миллионов. В 2021 году на их долю приходилось 92,1% всех предприятий.

В 2021 году на частный сектор приходилось 48,6% внешней торговли, 56,5% инвестиций в основной капитал, 59,6% налоговых поступлений, более 60% ВВП, более 70% технологических инноваций и более 80% занятости в городах.

В 2021 году объем внешней торговли частных предприятий составил 19 трлн юаней (2,7 трлн долларов), увеличившись на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель превысил 14,03 трлн юаней у иностранных предприятий и 5,94 трлн юаней у государственных предприятий.

500 крупнейших частных предприятий Китая

500 крупнейших частных предприятий Китая демонстрируют более высокие показатели: порог для включения в этот список по операционной выручке вырос с 20,2 млрд юаней в 2019 году до 26,4 млрд юаней в 2021 году.

Кроме того, они придали мощный импульс росту внешней торговли. Стоимость их экспорта удвоилась с 121,2 млрд юаней в 2019 году до 245,4 млрд юаней в 2021 году.

В 2021 году совокупный доход 500 крупнейших компаний достиг 38,3 трлн юаней, а чистая прибыль составила 1,73 трлн юаней. Они уплатили налоги в размере 1,37 трлн юаней и создали 10,9 млн рабочих мест.

Более 60% из 500 ведущих компаний работают в сфере перерабатывающей промышленности, при этом производители товаров составляют 60,2% компаний и 58,8% доходов.

В число 500 крупнейших компаний входят 393 компании, расположенные в Восточном Китае, 107 из провинции Чжэцзян и 92 из провинции Цзянсу. В список входят 60 компаний из центральной части Китая, 40 компаний из западной части Китая и 7 компаний из северо-восточной части Китая.

500 ведущих частных предприятий Китая стимулируют технологические инновации: общее число выданных патентов увеличилось с 398 215 в 2019 году до 633 922 в 2021 году. В прошлом году общее число действительных патентов выросло на 53,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как количество международных действительных патентов выросло на 474,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2021 году крупнейшие китайские компании сектора высоких технологий Huawei, Alibaba и Tencent стали тремя ведущими инвесторами в области исследований и разработок, инвестировав в них 142,7 млрд юаней, 57,8 млрд юаней и 51,9 млрд юаней, соответственно.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-29/Graphics-Private-sector-helps-boost-COVID-19-hit-economy-in-China-1g9TpKJsCXK/index.html

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SOURCE CGTN