CGTN: Каким Китай видит свое будущее в новом документальном сериале CGTN China Aspirations

ПЕКИН, 30 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- После завершения 20 Всекитайского съезда КПК представленный на нем план развития Китая находится в центре внимания международной общественности. Новый документальный сериал China Aspirations («Ожидания и чаяния Китая») показывает, как происходящие в Китае на протяжении ряда лет изменения определяют его концепцию будущего.

CGTN: How China sees its future in new documentary series CGTN China Aspirations image_1

Мировая премьера состоящего из четырех частей документального сериала, снятого по заказу китайского международного новостного телеканала CGTN, пройдет 24 ноября этого года. Телесериал China Aspirations приглашает аудиторию в увлекательное путешествие по всему миру — от места зарождения китайской цивилизации до колыбели китайских квантовых технологий. От древних индуистских храмов Непала до бескрайней Великой саванны в Кении.

Отслеживая события из жизни представителей 24 различных профессий, включая ученых-ядерщиков, металлургов, смотрителей слонов, политиков, врачей и многих других, сериал рассказывает о их вкладе в формирование современного ландшафта Китая, а также дает ключ к пониманию выдающихся изменений, произошедших в стране за последнее десятилетие.

Телесериал China Aspirations разрушает традиционное представление о китайском обществе, показывая ярких реальных людей, которые считают, что они должны и могут быть непохожими друг на друга. Он рассказывает не только о их повседневной работе и о том, как они преодолевают кажущиеся непреодолимыми трудности, но, что еще более важно, о том как они воспринимают себя и свою роль в масштабе всего человечества.

В четырех частях нового документального телесериала: NEW COOL («ЧТО СЕЙЧАС КРУТО»), MONEY STORIES («ИСТОРИИ ПРО ДЕНЬГИ»), MARK MY WORDS («ЗАПОМНИТЕ МОИ СЛОВА») и INTO THE FUTURE («ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ») поднимаются вопросы, связанные с культурой, экономикой, работой органов государственной власти и международными отношениями.

Существует широко распространенное мнение, что за последнее десятилетие в китайском обществе наблюдается рост уверенности в своих силах, и это вызывает беспокойство у многих критиков взятого страной курса и политиков. Однако для поколения, выросшего за текущее десятилетие, такое изменение стало неотъемлемой частью их жизни, и они гордятся тем, что вновь открывают для себя историческое наследие и возрождают утраченные традиции.

Документальный телесериал China Aspirations показывает, как уверенность в своих силах, характерная для молодого поколения, помогает в решении поставленных задач на примере уникального проекта, связанного с восстановлением легендарных произведений древних китайских поэтов, воспевавших любовь и воинскую доблесть.

Поэзия Сун Цы (жанр цы достиг расцвета в эпоху династии Сун) — это особая форма китайской музыкальной поэзии, которая уже более тысячи лет оказывает существенное влияние на духовный мир китайского народа. В сотрудничестве с музыкантами, поставившими перед собой задачу вернуть эту утраченную форму искусства, съемочной группе впервые в истории удалось воссоздать потерянную мелодию одного из самых известных стихов в жанре Сун Цы, с которой зрители во всем мире смогут познакомиться, посмотрев сериал.

В сериале также раскрываются секреты, обеспечивающие невероятные темпы развития самого быстро растущего города в Китае, равных которым практически нет ни в одном регионе мира. Он также рассказывает о работе первой в мире компании, создающей решения на основе квантовых технологий, которая сумела выйти на фондовые рынки вопреки нескольким раундам наложенных США санкций.

Документальный телесериал China Aspirations показывает движущие силы, лежащие в основе перехода второй по величине экономики мира к высококачественному режиму развития, и одновременно дает зрителям возможность услышать голос нового поколения, которое приветствует перемены, позволяющие ему осуществить свои мечты.

Новостной телеканал CGTN планирует выпустить документальный телесериал China Aspirations на 15 языках, включая английский, испанский, арабский, русский, французский, немецкий, иврит, португальский, монгольский, хинди, фарси, вьетнамский, бенгальский, мьянманский и индонезийский.

После премьеры сериала на телеканале CGTN его полная версия и короткие видеоклипы будут также доступны для просмотра на официальном сайте, в приложении и социальных сетях CGTN.

