CGTN: «Новые подходы»: больницы готовы уделять приоритетное внимание пациентам с COVID-19

ПЕКИН, 14 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- В соответствии с новыми руководящими принципами Китая в области профилактики COVID-19 и борьбы с пандемией местные органы власти и больницы по всей стране оптимизируют медицинское обслуживание и распределение медицинских ресурсов, чтобы справиться с вероятным увеличением числа пациентов и улучшить уход за пожилыми людьми и наиболее уязвимыми группами.

11 ноября страна объявила о 20 новых мерах по профилактике COVID-19 и борьбе с этим заболеванием. Помимо этого, 7 декабря было опубликовано еще 10 новых мер по дальнейшей оптимизации китайской политики контроля COVID-19.

Эти меры требуют увеличения медицинских ресурсов для уделения приоритетного внимания пациентам с COVID-19.

По мере быстрого распространения новейших вариантов Omicron с высокой трансмиссивностью у некоторых больниц в крупных городах, включая Пекин, Шанхай и Ухань, люди с температурой по несколько часов стояли в очереди, ожидая приема.

Во избежание паники и нехватки медицинских ресурсов местные органы власти и больницы модернизируют существующие временные больницы, увеличивая количество койко-мест в отделениях интенсивной терапии и лучше распределяя медицинские ресурсы.

Китай построил временные больницы для приема и лечения пациентов с COVID-19 с мягкими симптомами и прекращения распространения вируса. На фоне ослабления мер по контролю и профилактике COVID-19 было модернизировано больше временных больниц, которые были преобразованы в неспециализированные больницы городского уровня в зависимости от численности населения каждого города.

Директор Бюро медицинского администрирования при Национальной комиссии здравоохранения Цзяо Яхой (Jiao Yahui) заявила на пресс-конференции 9 декабря, что эти больницы будут лечить пациентов, а не просто изолировать их, как это делали передвижные полевые госпитали. Она также заявила, что 10 процентов койко-мест в этих больницах будут преобразованы в отделения интенсивной терапии.

В Китае насчитывается 138 100 койко-мест, из которых 106 500 находятся в медицинских учреждениях высшего уровня. В среднем на каждые 100 000 человек приходится 10 койко-мест в отделениях интенсивной терапии», — заявила г-жа Цзяо.

Кроме того, эксперты предоставляют общественности информацию обучающего характера об этом вирусе и просят пациентов, переносящих заболевание бессимптомно, и пациентов с умеренными симптомами не спешить в больницу и не занимать номер скорой помощи 120, чтобы сохранить медицинские ресурсы для тяжелых случаев заболеваний.

Многие больницы по всей стране уже начали менять свой подход.

Лу Вэй (Lu Wei), уролог районной больницы в Чунцине на юго-западе Китая, сообщил CGTN, что в скором времени ожидается закрытие временной больницы, построенной для изоляции и лечения пациентов с COVID-19, в соответствии с изменениями в национальной политике.

«Сотням пациентов и медицинских работников было нелегко находиться в изоляции, вдали от своих семей во временной больнице, построенной в пригороде, — заявил г-н Лу. — Это особенно трудно, когда приходится оставаться там в течение длительного времени».

Г-н Лу заявил, что вместо содержания временной больницы районная больница расширит свое существующее отделение для больных с высокой температурой, превратив его в специальную зону для лечения пациентов с COVID-19. Врачи из других отделений также могут быть переведены в эту зону для лечения своих пациентов, и нет необходимости в излишних карантинных мерах.

По словам г-на Лу, пациентам с другими заболеваниями больше не нужен будет тест на COVID-19, тестирование на вирус будут проходить только пожилые пациенты, и в случае положительных результатов им будет уделено особое внимание.

Пекин также создал новые клиники для пациентов с высокой температурой или расширил существующие, требуя от всех больниц второго уровня и выше и квалифицированных первичных медицинских учреждений создания отделений для пациентов с высокой температурой.

Во многих местах, включая Пекин и провинцию Чжэцзян на востоке Китая, несколько больниц открыли специальные онлайн-службы для лечения COVID-19, чтобы пациенты с симптомами могли обращаться через Интернет.

Больницы в Шанхае открыли специальный канал для приема пациентов с аномальными результатами теста ПЦР или теста на антитела.

Мы создали отдельные зоны и обеспечили отдельные каналы для разных групп пациентов, чтобы все пациенты могли своевременно получать медицинскую помощь. Пациенты, страдающие серьезными заболеваниями, будут своевременно получать лечение, независимо от того, имеют ли они отрицательные результаты тестирования на COVID-19», — заявил Shanghai Media Group заместитель директора больницы Хуашан Фуданьского университета в Шанхае Ма Синь (Ma Xin).

https://news.cgtn.com/news/2022-12-13/-New-Approaches-Hospitals-gear-up-to-prioritize-COVID-19-patients-1fJokZulTY4/index.html

SOURCE CGTN