CGTN: Традиционная китайская медицина продолжает играть важную роль в лечении COVID-19

ПЕКИН, 11 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Традиционная китайская медицина (далее — «ТКМ») играет важную роль в борьбе Китая против COVID-19.

По мере того как Китай в своей борьбе против COVID-19 смещает фокус ответных мер с профилактики инфекций на защиту здоровья людей и предотвращение тяжелых случаев заболевания, органы здравоохранения дополнительно используют уникальные возможности ТКМ в целях защиты жизни и здоровья людей.

5 января Китай опубликовал 10-ю версию протокола диагностики и лечения COVID-19, полностью отражающую ценный опыт применения ТКМ при лечении тяжелых и критических случаев заболевания. В новом протоколе вводятся целенаправленные методы лечения ТКМ при тяжелых случаях заболеваний и предлагаются относительно полные терапевтические решения ТКМ для детей.

В стране также разработали уникальный план лечения тяжелых и критических пациентов с COVID-19 за счет совмещения как ТКМ, так и западной медицины.

В настоящее время важность ТКМ в борьбе против коронавируса в основном отражается в трех аспектах.

«Во-первых, помощь пациентам можно разбить на несколько уровней, — заявил 4 января на пресс-конференции Хуан Луци (Huang Luqi), заместитель главы Национального управления традиционной китайской медицины. — Пациенты могут выбирать соответствующий вариант, предлагаемый ТКМ для лечения в домашних условиях, чтобы снизить риск перегрузки и давление на медицинские учреждения и ресурсы».

Во-вторых, как отметил г-н Хуан, пациенты с легкими и обычными симптомами могут полагаться на ТКМ в качестве ведущего способа лечения.

В-третьих, ТКМ играет свою роль в восстановлении. После того, как тест амплификации нуклеиновых кислот показывает отрицательной результат, многие пациенты по-прежнему испытывают такие симптомы как кашель, усталость, потливость и др.

«ТКМ может лечить эти симптомы и выполнять свою функцию в общей регуляции организма в целом», — заявил г-н Хуан.

Китай прилагает все больше и больше усилий для оказания помощи пациентам в сельских районах с помощью ТКМ.

На севере Китая в уезде Дамин (городской округ Ханьдань, провинция Хэбэй) врачи ездят в сельские районы и проводят бесплатные консультации и диагностику пожилым сельским жителям, а также распределяют бесплатные лекарства, большинство из которых относятся к ТКМ и комбинациям.

«Я дважды получал здесь лекарства, и после их приема члены моей семьи чувствуют себя лучше», — сказал житель Ван Айцзяо (Wang Aijiao).

«Два раза в неделю как наша, так и другие больницы отправляют врачей в деревни», — заявил Ян Чэньцзюань (Yang Chenjuan), врач больницы традиционной китайской медицины в Дамине.

«Мы также обеспечиваем их бесплатными китайскими препаратами на травах, травами для ножных ванн и фумигации ТКМ, а также предлагаем дополнительные медицинские консультации», — заявил г-н Ян.

Компании в сфере ТКМ по всей стране используют передовые производственные процессы для обеспечения необходимого количества лекарств, а также дорабатывают и совершенствуют применяемые в ТКМ теории и методы для сдерживания заболеваний.

Производственные линии фармацевтической компании Zhendong Group работают 24 часа в сутки в целях изготовления медицинских продуктов для профилактики COVID-19.

«Мы вкладываем больше средств в производство собственных китайских лекарств с помощью современных технологий, от выращивания и хранения китайских трав до разработки продукции. Для нас это возможность внести свой вклад в развитие общества», — заявил президент компании Ли Аньпин (Li Anping).

Лечение с помощью ТКМ по-прежнему эффективно против новых штаммов COVID-19.

«Все нынешние штаммы вызывают инфекции верхних дыхательных путей», — заявил на пресс-конференции в понедельник президент Пекинской больницы традиционной китайской медицины Лю Цинцюань (Liu Qingquan), добавив, что распространяющиеся в других странах новые штаммы, такие как BQ.1 или XBB, существенно не отличаются от BA.5.2 и BF.7, которые преимущественно распространяются в Китае.

«Наше лечение с помощью ТКМ по-прежнему работает», — заявил г-н Лю.

https://news.cgtn.com/news/2023-01-11/TCM-continues-to-play-significant-role-in-treating-COVID-19-1gvsGymjqU0/index.html

SOURCE CGTN